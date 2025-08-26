Três Lagoas sedia 2ª etapa do Implante Face de Beach Tennis

As quadras de beach tennis de Três Lagoas ficaram movimentadas neste fim de semana com a realização da 2ª etapa do Implante Face Harmony de Beach Tennis, competição que contou pontos no ranking estadual e atraiu atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

O torneio, que começou na sexta-feira (22), e reuniu jogos em diferentes modalidades e categorias, também levou muitos curiosos e iniciantes ao espaço esportivo, que se tornou referência para a prática da modalidade na cidade.

A clínica Implante, patrocinadora do evento, associou seu nome ao torneio como forma de incentivar o esporte e reforçar a importância da saúde. Para o dentista e sócio da clínica, Mauro Augusto Rezende, o apoio vai além do marketing.