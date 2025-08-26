Três Lagoas sedia 2ª etapa do Implante Face de Beach Tennis

As quadras de beach tennis de Três Lagoas ficaram movimentadas neste fim de semana com a realização da 2ª etapa do Implante Face Harmony de Beach Tennis, competição que contou pontos no ranking estadual e atraiu atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul.
O torneio, que começou na sexta-feira (22), e reuniu jogos em diferentes modalidades e categorias, também levou muitos curiosos e iniciantes ao espaço esportivo, que se tornou referência para a prática da modalidade na cidade.
A clínica Implante, patrocinadora do evento, associou seu nome ao torneio como forma de incentivar o esporte e reforçar a importância da saúde. Para o dentista e sócio da clínica, Mauro Augusto Rezende, o apoio vai além do marketing.
“Devido à grande procura pelo beach tennis, que une bem-estar e saúde, nós decidimos patrocinar o torneio. É uma forma de mostrar que a saúde do corpo também está ligada à saúde bucal. Afinal, como diz o ditado, a saúde começa pela boca”, afirmou.
Rezende, que também é praticante da modalidade, destacou ainda que o torneio é um ambiente que favorece não só o esporte, mas também o networking.
“Aqui fazemos contatos, conquistamos novas amizades e parceiros, além de divulgar a empresa em um espaço saudável e descontraído. Quem não é visto, não é lembrado”, completou.
Considerado um dos esportes que mais cresce no país, o beach tennis combina elementos do vôlei de praia e do tênis, sendo dinâmico e fácil de aprender. Embora simples em suas regras, a competitividade dentro de quadra torna os jogos ainda mais atrativos para atletas e público.