Corrida

Três Lagoas sedia a 5ª edição do Eucalipto Ride neste domingo

A largada está marcada para as 7h, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox

Pedro Tergolino

Uma das novidades deste ano é o percurso, que será realizado na Cascalheira, local conhecido pelos ciclistas da região. Foto: Reprodução/TVC HD.
Uma das novidades deste ano é o percurso, que será realizado na Cascalheira, local conhecido pelos ciclistas da região. Foto: Reprodução/TVC HD.

Neste domingo (17), Três Lagoas será palco da 5ª edição do Eucalipto Ride, prova de ciclismo na modalidade mountain bike que deve reunir cerca de 300 atletas de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, do interior paulista e até de outros estados, como Minas Gerais. A largada está marcada para as 7h, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox.

O organizador do evento, Alex Dantas, destaca que a competição já se consolidou no calendário esportivo regional.

“Essa é a nossa quinta edição e estamos com recorde de público. O Eucalipto Ride coloca Três Lagoas no circuito do mountain bike, atraindo participantes de vários estados e fortalecendo o cenário esportivo”, afirmou.

Uma das novidades deste ano é o percurso, que será realizado na Cascalheira, local conhecido pelos ciclistas da região. Segundo Jonathan Costa, responsável pelo trajeto, o desafio será equilibrado para atender todos os níveis de competidores.

“O percurso está bem misto, com asfalto, estradão e trilhas. Teremos três categorias: Pro, com três voltas de 19 km; Sport, com duas voltas; e Turismo, ideal para quem está começando. O trajeto da Turismo é seguro e proporciona uma bela vista da Cascalheira”, explicou.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel).

Os organizadores já projetam a sexta edição e convidam o público para prestigiar a competição.

“Mesmo quem não vai competir pode aproveitar para conhecer a Cascalheira e torcer pelos atletas. É um evento que movimenta o esporte e o turismo da cidade”, finalizou Dantas.

