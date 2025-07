Três Lagoas sedia capacitação da 2ª Região da Caravana da Castração

Além disso, será apresentado o calendário de conscientização, com foco na educação sobre guarda responsável, maus-tratos e o papel do poder público na proteção da vida animal.

A capacitação será realizada, na quarta-feira (30), a partir de 8h, na Câmara Municipal de Três Lagoas, localizada à rua Manoel Pedro Campos, e é voltada aos pontos focais dos 13 municípios que receberão a Caravana nesta etapa. O objetivo é garantir a organização, segurança e eficiência do atendimento à população e aos animais.

O município de Três Lagoas foi escolhido para sediar a primeira reunião de capacitação da 2ª região da Caravana da Castração, ação inédita promovida pelo Governo do Estado por meio da Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Profissional da saúde é encontrado sem vida em kitnet no bairro Interlagos

As inscrições podem ser feitas até 1º de agosto (sexta-feira)

Os municípios que serão contemplados na 2ª Região da Caravana da Castração são: Três Lagoas, Brasilândia, Chapadão do Sul, Bataguassu, Batayporã, Selvíria, Novo Horizonte do Sul, Cassilândia, Inocência, Nova Andradina, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo e Paranaíba.

A Caravana iniciará por Inocência e seguirá pelas demais cidades da lista, levando atendimento gratuito, castrações seguras, microchipagem e ações educativas à população.

A ação é uma política pública que alia saúde única, bem-estar animal e cuidado com a população, e tem como meta castrar 20 mil animais em 45 municípios de MS.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.