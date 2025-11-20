Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Inscrições

Três Lagoas sediará dois eventos de Citricultura no mês de dezembro

Os eventos serão realizados nos dias 10 e 11 de dezembro

Redação RCN67

A Semadesc e suas vinculadas Iagro/Agraer realizara nos dias 10 e 11 de dezembro, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e com o apoio do Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae dois importantes eventos voltados ao fortalecimento da citricultura em todo o estado. Foto: Divulgação/Assessoria.
A Semadesc e suas vinculadas Iagro/Agraer realizara nos dias 10 e 11 de dezembro, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e com o apoio do Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae dois importantes eventos voltados ao fortalecimento da citricultura em todo o estado. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e suas vinculadas Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro/Agraer) realizará nos dias 10 e 11 de dezembro, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e com o apoio do Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae dois importantes eventos voltados ao fortalecimento da citricultura em todo o estado.

A capacitação técnica, que acontecerá no dia 10, reunirá equipes técnicas e de fiscalização dos municípios da região, com o objetivo de alinhar conceitos, atualizar conhecimentos e reforçar práticas essenciais para o desenvolvimento sustentável e seguro da cadeia produtiva dos citros no Mato Grosso do Sul.

Com a presença de especialistas das instituições envolvidas, o encontro foi planejado para proporcionar troca de experiências, esclarecimento de dúvidas, aprimoramento das técnicas e fortalecimento das ações de defesa sanitária, fatores indispensáveis para a expansão da atividade no Estado.
O primeiro dia será voltado para equipes municipais e de fiscalização, com atividades realizadas em Três Lagoas.

Programação – 10 de Dezembro – Espaço Sesi MS:
13h – Credenciamento

14h – Abertura Oficial

14h30 às 15h20 – Painel 1

A Citricultura no MS / Oportunidades (Semadesc)
Cenário atual da citricultura, localização e status dos projetos em andamento, atração de investimentos e geração de emprego e renda na região.

15h20 às 16h – Painel 2

Citricultura – Principais Doenças e Sanidade (Fundecitrus)
Abordagem técnica sobre o psilídeo e o greening, incluindo reconhecimento, monitoramento e medidas de controle.

16h – Intervalo

16h20 às 17h10 – Painel 3

Políticas Públicas e Normativos (Iagro)
Estrutura, procedimentos internos, regras de defesa sanitária e diretrizes que orientam o manejo e a fiscalização da cultura de citrus no Estado.

17h15 – Espaço para Perguntas

Mato Grosso do Sul Citrus Summit

O segundo dia contará com autoridades e grandes nomes da citricultura nacional, ampliando o debate para aspectos estratégicos, produtivos e mercadológicos do setor.

Notícias Relacionadas

Programação – 11 de Dezembro – Espaço Sesi MS:
8h – Abertura com o Governador Eduardo Riedel e autoridades

9h às 10h – Palestra Magna
“Uma Nova Perspectiva para a Citricultura” – Marcos Fava Neves
Referência nacional no setor agro e especialista em frutas cítricas, Fava Neves abordará tendências, desafios e novos caminhos para o crescimento da atividade.

10h às 11h – Painel 1: Políticas Públicas e Práticas ESG

Mediador: Jaime Verruck (Semadesc)

  • Defesa sanitária e segurança jurídica – Daniel Ingold (Iagro)
  • Boas práticas na citricultura – Guilherme Maniezo Rodriguez (Fundecitrus)
  • O combate ao HLB: novas perspectivas – Juliano Ayres (Fundecitrus)

11h às 12h – Painel 2: Produção e Ambiente de Negócios no MS

Mediador: Rogério Bereta (Secretário-Executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável)

  • “MS: A Nova Fronteira da Citricultura” – Alexandre Tachibana (Citricultor)
  • A cadeia produtiva dos citrus e a relação produtor/indústria
  • Planejamento e implantação de novos pomares – Giovane Barroti (Consultor técnico)

15h às 17h30 – Visita de Campo

Fazenda Paraíso – Propriedade de Eduardo Sgobi
Momento prático para aprofundamento técnico sobre manejo, implantação de pomares e estratégias de combate a doenças.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas separadamente para cada dia do evento:

Inscrições para o dia 10 (Capacitação Técnica) – 67 98139 1255
Inscrições para o dia 11 (Citrus Summit) por meio do link.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

