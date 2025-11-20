Três Lagoas sediará dois eventos de Citricultura no mês de dezembro

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e suas vinculadas Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro/Agraer) realizará nos dias 10 e 11 de dezembro, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e com o apoio do Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae dois importantes eventos voltados ao fortalecimento da citricultura em todo o estado.

A capacitação técnica, que acontecerá no dia 10, reunirá equipes técnicas e de fiscalização dos municípios da região, com o objetivo de alinhar conceitos, atualizar conhecimentos e reforçar práticas essenciais para o desenvolvimento sustentável e seguro da cadeia produtiva dos citros no Mato Grosso do Sul.

Com a presença de especialistas das instituições envolvidas, o encontro foi planejado para proporcionar troca de experiências, esclarecimento de dúvidas, aprimoramento das técnicas e fortalecimento das ações de defesa sanitária, fatores indispensáveis para a expansão da atividade no Estado.

O primeiro dia será voltado para equipes municipais e de fiscalização, com atividades realizadas em Três Lagoas.

Programação – 10 de Dezembro – Espaço Sesi MS:

13h – Credenciamento

14h – Abertura Oficial

14h30 às 15h20 – Painel 1

A Citricultura no MS / Oportunidades (Semadesc)

Cenário atual da citricultura, localização e status dos projetos em andamento, atração de investimentos e geração de emprego e renda na região.

15h20 às 16h – Painel 2

Citricultura – Principais Doenças e Sanidade (Fundecitrus)

Abordagem técnica sobre o psilídeo e o greening, incluindo reconhecimento, monitoramento e medidas de controle.

16h – Intervalo

16h20 às 17h10 – Painel 3

Políticas Públicas e Normativos (Iagro)

Estrutura, procedimentos internos, regras de defesa sanitária e diretrizes que orientam o manejo e a fiscalização da cultura de citrus no Estado.

17h15 – Espaço para Perguntas

Mato Grosso do Sul Citrus Summit

O segundo dia contará com autoridades e grandes nomes da citricultura nacional, ampliando o debate para aspectos estratégicos, produtivos e mercadológicos do setor.