Três Lagoas sediará dois eventos de Citricultura no mês de dezembro

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e suas vinculadas Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro/Agraer) realizará nos dias 10 e 11 de dezembro, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e com o apoio do Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae dois importantes eventos voltados ao fortalecimento da citricultura em todo o estado.
A capacitação técnica, que acontecerá no dia 10, reunirá equipes técnicas e de fiscalização dos municípios da região, com o objetivo de alinhar conceitos, atualizar conhecimentos e reforçar práticas essenciais para o desenvolvimento sustentável e seguro da cadeia produtiva dos citros no Mato Grosso do Sul.
Com a presença de especialistas das instituições envolvidas, o encontro foi planejado para proporcionar troca de experiências, esclarecimento de dúvidas, aprimoramento das técnicas e fortalecimento das ações de defesa sanitária, fatores indispensáveis para a expansão da atividade no Estado.
O primeiro dia será voltado para equipes municipais e de fiscalização, com atividades realizadas em Três Lagoas.
Programação – 10 de Dezembro – Espaço Sesi MS:
13h – Credenciamento
14h – Abertura Oficial
14h30 às 15h20 – Painel 1
A Citricultura no MS / Oportunidades (Semadesc)
Cenário atual da citricultura, localização e status dos projetos em andamento, atração de investimentos e geração de emprego e renda na região.
15h20 às 16h – Painel 2
Citricultura – Principais Doenças e Sanidade (Fundecitrus)
Abordagem técnica sobre o psilídeo e o greening, incluindo reconhecimento, monitoramento e medidas de controle.
16h – Intervalo
16h20 às 17h10 – Painel 3
Políticas Públicas e Normativos (Iagro)
Estrutura, procedimentos internos, regras de defesa sanitária e diretrizes que orientam o manejo e a fiscalização da cultura de citrus no Estado.
17h15 – Espaço para Perguntas
Mato Grosso do Sul Citrus Summit
O segundo dia contará com autoridades e grandes nomes da citricultura nacional, ampliando o debate para aspectos estratégicos, produtivos e mercadológicos do setor.
Programação – 11 de Dezembro – Espaço Sesi MS:
8h – Abertura com o Governador Eduardo Riedel e autoridades
9h às 10h – Palestra Magna
“Uma Nova Perspectiva para a Citricultura” – Marcos Fava Neves
Referência nacional no setor agro e especialista em frutas cítricas, Fava Neves abordará tendências, desafios e novos caminhos para o crescimento da atividade.
10h às 11h – Painel 1: Políticas Públicas e Práticas ESG
Mediador: Jaime Verruck (Semadesc)
- Defesa sanitária e segurança jurídica – Daniel Ingold (Iagro)
- Boas práticas na citricultura – Guilherme Maniezo Rodriguez (Fundecitrus)
- O combate ao HLB: novas perspectivas – Juliano Ayres (Fundecitrus)
11h às 12h – Painel 2: Produção e Ambiente de Negócios no MS
Mediador: Rogério Bereta (Secretário-Executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável)
- “MS: A Nova Fronteira da Citricultura” – Alexandre Tachibana (Citricultor)
- A cadeia produtiva dos citrus e a relação produtor/indústria
- Planejamento e implantação de novos pomares – Giovane Barroti (Consultor técnico)
15h às 17h30 – Visita de Campo
Fazenda Paraíso – Propriedade de Eduardo Sgobi
Momento prático para aprofundamento técnico sobre manejo, implantação de pomares e estratégias de combate a doenças.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas separadamente para cada dia do evento:
Inscrições para o dia 10 (Capacitação Técnica) – 67 98139 1255
Inscrições para o dia 11 (Citrus Summit) por meio do link.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas