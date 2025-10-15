Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Três Lagoas sedia evento regional da Expedição Silvicultura na quinta-feira

A iniciativa reunirá especialistas, produtores e representantes do governo e do setor produtivo

Redação RCN67

A Expedição Silvicultura é uma campanha inédita de coleta de dados e insights sobre as florestas plantadas no Brasil, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre as condições, desafios e oportunidades da produção florestal nacional. Foto: Arquivo.
A Expedição Silvicultura é uma campanha inédita de coleta de dados e insights sobre as florestas plantadas no Brasil, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre as condições, desafios e oportunidades da produção florestal nacional. Foto: Arquivo.

Três Lagoas sediará um importante encontro do setor florestal nesta quinta-feira (16), com a realização do Evento Regional da Expedição Silvicultura, no auditório do Sesi, das 13h às 18h. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e reunirá especialistas, produtores e representantes do governo e do setor produtivo.

A programação inclui palestras técnicas, painéis com representantes do governo e da iniciativa privada, apresentações de inovações tecnológicas e momentos dedicados ao networking entre os participantes, fortalecendo o diálogo sobre o futuro da silvicultura no Mato Grosso do Sul e no Brasil.

O evento tem entrada gratuita e vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas pelo site expedicaosilvicultura.com.br.

SOBRE A EXPEDIÇÃO SILVICULTURA

A Expedição Silvicultura é uma campanha inédita de coleta de dados e insights sobre as florestas plantadas no Brasil, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre as condições, desafios e oportunidades da produção florestal nacional.

Notícias Relacionadas

Durante dois meses, equipes especializadas percorrem mais de 40 mil quilômetros, cobrindo 14 estados responsáveis por 98% da área total plantada no país. A expedição registra mais de 40 mil pontos de controle, visita centenas de propriedades rurais e coleta informações em cerca de mil parcelas amostrais, analisando variáveis como diâmetro, altura, sanidade e práticas de manejo florestal.

Além dos aspectos técnicos, a iniciativa também avalia tendências de investimento, custos de produção, práticas socioambientais e os impactos das mudanças climáticas sobre a produtividade das florestas plantadas.

Os eventos regionais, realizados em nove estados brasileiros, são espaços de troca de conhecimento e debate sobre o status do mercado florestal, apresentando resultados preliminares da coleta de dados, novas tecnologias e pesquisas voltadas ao aumento da produtividade e à sustentabilidade do setor.

Com forte presença da cadeia produtiva de eucalipto, pinus, teca e acácia-negra, o encontro de Três Lagoas reforça o papel do município como referência nacional na silvicultura e indústria de base florestal.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos