Três Lagoas sedia evento regional da Expedição Silvicultura na quinta-feira

Três Lagoas sediará um importante encontro do setor florestal nesta quinta-feira (16), com a realização do Evento Regional da Expedição Silvicultura, no auditório do Sesi, das 13h às 18h. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e reunirá especialistas, produtores e representantes do governo e do setor produtivo.

A programação inclui palestras técnicas, painéis com representantes do governo e da iniciativa privada, apresentações de inovações tecnológicas e momentos dedicados ao networking entre os participantes, fortalecendo o diálogo sobre o futuro da silvicultura no Mato Grosso do Sul e no Brasil.

O evento tem entrada gratuita e vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas pelo site expedicaosilvicultura.com.br.

SOBRE A EXPEDIÇÃO SILVICULTURA

A Expedição Silvicultura é uma campanha inédita de coleta de dados e insights sobre as florestas plantadas no Brasil, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre as condições, desafios e oportunidades da produção florestal nacional.