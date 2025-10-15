Três Lagoas sedia evento regional da Expedição Silvicultura na quinta-feira

Três Lagoas sediará um importante encontro do setor florestal nesta quinta-feira (16), com a realização do Evento Regional da Expedição Silvicultura, no auditório do Sesi, das 13h às 18h. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e reunirá especialistas, produtores e representantes do governo e do setor produtivo.
A programação inclui palestras técnicas, painéis com representantes do governo e da iniciativa privada, apresentações de inovações tecnológicas e momentos dedicados ao networking entre os participantes, fortalecendo o diálogo sobre o futuro da silvicultura no Mato Grosso do Sul e no Brasil.
O evento tem entrada gratuita e vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas pelo site expedicaosilvicultura.com.br.
SOBRE A EXPEDIÇÃO SILVICULTURA
A Expedição Silvicultura é uma campanha inédita de coleta de dados e insights sobre as florestas plantadas no Brasil, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre as condições, desafios e oportunidades da produção florestal nacional.
Durante dois meses, equipes especializadas percorrem mais de 40 mil quilômetros, cobrindo 14 estados responsáveis por 98% da área total plantada no país. A expedição registra mais de 40 mil pontos de controle, visita centenas de propriedades rurais e coleta informações em cerca de mil parcelas amostrais, analisando variáveis como diâmetro, altura, sanidade e práticas de manejo florestal.
Além dos aspectos técnicos, a iniciativa também avalia tendências de investimento, custos de produção, práticas socioambientais e os impactos das mudanças climáticas sobre a produtividade das florestas plantadas.
Os eventos regionais, realizados em nove estados brasileiros, são espaços de troca de conhecimento e debate sobre o status do mercado florestal, apresentando resultados preliminares da coleta de dados, novas tecnologias e pesquisas voltadas ao aumento da produtividade e à sustentabilidade do setor.
Com forte presença da cadeia produtiva de eucalipto, pinus, teca e acácia-negra, o encontro de Três Lagoas reforça o papel do município como referência nacional na silvicultura e indústria de base florestal.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas