Três Lagoas sedia importante Simpósio de Saúde, Movimento e Performance a partir desta sexta-feira

Profissionais e estudantes da área de educação física, saúde e esporte de Mato Grosso do Sul terão uma oportunidade ímpar de aprimoramento em Três Lagoas. Entre os dias 7 e 9 de novembro de 2025, o município será sede do 1º Simpósio CREF 11/MS e Fundesporte: Saúde, Movimento e Performance.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), demonstra seu compromisso com a qualificação dos profissionais locais ao apoiar este evento de grande relevância. A iniciativa, realizada em parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (CREF 11/MS) e a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), oferece um curso intensivo de 20 horas com emissão de certificado.

O Simpósio abordará temas atuais e de grande impacto no mercado, com uma abordagem que une teoria e prática. Destaques da programação incluem:

– Mat Pilates (Pilates Solo): Foco nas técnicas, conexão corporal e performance com acessórios.

– Treinamento Híbrido Funcional: Exploração dos conceitos e aplicações de um método de condicionamento físico dinâmico.