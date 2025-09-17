Três Lagoas sedia o Circuito Avança Juventude

O Circuito Avança Juventude chegou a Três Lagoas na manhã de terça-feira (16), transformando a Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap) em um ponto de encontro para mais de mil jovens. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cidadania, busca ouvir a juventude e construir soluções conjuntas em áreas como educação, emprego, saúde, empreendedorismo e inclusão.

O subsecretário de Juventude, Jesse Cruz, destacou que o circuito tem percorrido diversas regiões para reunir as diferentes vozes dos jovens.

“Estamos desenvolvendo o Circuito Avança Juventude justamente para juntar as juventudes de várias regiões do Mato Grosso do Sul e pensar novos programas, projetos e ações. Esse processo de renovação é essencial para a construção do Plano Estadual da Juventude”, afirmou.

Entre os participantes, o jovem barbeiro Arthur Pagani, de 16 anos, contou como já conquistou independência financeira.