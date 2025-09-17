Três Lagoas sedia o Circuito Avança Juventude

O Circuito Avança Juventude chegou a Três Lagoas na manhã de terça-feira (16), transformando a Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap) em um ponto de encontro para mais de mil jovens. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cidadania, busca ouvir a juventude e construir soluções conjuntas em áreas como educação, emprego, saúde, empreendedorismo e inclusão.
O subsecretário de Juventude, Jesse Cruz, destacou que o circuito tem percorrido diversas regiões para reunir as diferentes vozes dos jovens.
“Estamos desenvolvendo o Circuito Avança Juventude justamente para juntar as juventudes de várias regiões do Mato Grosso do Sul e pensar novos programas, projetos e ações. Esse processo de renovação é essencial para a construção do Plano Estadual da Juventude”, afirmou.
Entre os participantes, o jovem barbeiro Arthur Pagani, de 16 anos, contou como já conquistou independência financeira.
“É muito bom ter liberdade financeira, comprar minhas coisas sem depender dos meus pais. Estar aqui atendendo é sinal de gratidão pela escola, mostrando o nosso potencial”, disse.
Outro destaque foi o vereador mirim, Samuel Santana de 15 anos.
“Política está em todos os âmbitos da cidade, e precisamos de políticas públicas para garantir uma infraestrutura boa, educação de qualidade e lazer. O Parlamento Jovem tem feito a diferença e é uma honra representar os estudantes na Câmara Municipal”, afirmou.
Durante o evento, os jovens participaram de oficinas, esportes, apresentações musicais e debates sobre temas como saúde mental, desigualdade de oportunidades, violência e exclusão social.
Segundo a organização, o circuito também auxilia no fortalecimento de prefeituras que ainda não possuem Conselhos de Juventude ou estruturas específicas para atender esse público. Para isso, o governo lançou o programa Capacita PPJ, que apoia a criação e ativação desses conselhos nos municípios.
O projeto vai percorrer Campo Grande e mais oito municípios-sede, abrangendo as nove regiões de Mato Grosso do Sul até dezembro de 2025. As propostas levantadas serão encaminhadas ao governador Eduardo Riedel, com o objetivo de desenvolver políticas que alcancem todas as juventudes, incluindo quilombolas, periféricas e rurais.