Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Três Lagoas sedia o Circuito Avança Juventude

O projeto vai percorrer Campo Grande e mais oito municípios-sede, abrangendo as nove regiões de Mato Grosso do Sul até dezembro de 2025

Pedro Tergolino

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cidadania, busca ouvir a juventude e construir soluções conjuntas em áreas como educação, emprego, saúde, empreendedorismo e inclusão. Foto: Reprodução/TVC HD.
A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cidadania, busca ouvir a juventude e construir soluções conjuntas em áreas como educação, emprego, saúde, empreendedorismo e inclusão. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Circuito Avança Juventude chegou a Três Lagoas na manhã de terça-feira (16), transformando a Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap) em um ponto de encontro para mais de mil jovens. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cidadania, busca ouvir a juventude e construir soluções conjuntas em áreas como educação, emprego, saúde, empreendedorismo e inclusão.

O subsecretário de Juventude, Jesse Cruz, destacou que o circuito tem percorrido diversas regiões para reunir as diferentes vozes dos jovens.

“Estamos desenvolvendo o Circuito Avança Juventude justamente para juntar as juventudes de várias regiões do Mato Grosso do Sul e pensar novos programas, projetos e ações. Esse processo de renovação é essencial para a construção do Plano Estadual da Juventude”, afirmou.

Entre os participantes, o jovem barbeiro Arthur Pagani, de 16 anos, contou como já conquistou independência financeira.

“É muito bom ter liberdade financeira, comprar minhas coisas sem depender dos meus pais. Estar aqui atendendo é sinal de gratidão pela escola, mostrando o nosso potencial”, disse.

Notícias Relacionadas

Outro destaque foi o vereador mirim, Samuel Santana de 15 anos.

“Política está em todos os âmbitos da cidade, e precisamos de políticas públicas para garantir uma infraestrutura boa, educação de qualidade e lazer. O Parlamento Jovem tem feito a diferença e é uma honra representar os estudantes na Câmara Municipal”, afirmou.

Durante o evento, os jovens participaram de oficinas, esportes, apresentações musicais e debates sobre temas como saúde mental, desigualdade de oportunidades, violência e exclusão social.

Segundo a organização, o circuito também auxilia no fortalecimento de prefeituras que ainda não possuem Conselhos de Juventude ou estruturas específicas para atender esse público. Para isso, o governo lançou o programa Capacita PPJ, que apoia a criação e ativação desses conselhos nos municípios.

O projeto vai percorrer Campo Grande e mais oito municípios-sede, abrangendo as nove regiões de Mato Grosso do Sul até dezembro de 2025. As propostas levantadas serão encaminhadas ao governador Eduardo Riedel, com o objetivo de desenvolver políticas que alcancem todas as juventudes, incluindo quilombolas, periféricas e rurais.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos