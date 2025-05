Jogos Escolares da Juventude começam na sexta-feira em Três Lagoas

A edição contará com mais de 3,2 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 63 municípios sul-mato-grossenses. As disputas serão organizadas em blocos de modalidades, conforme o calendário oficial da competição.

Começa nesta semana os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. As competições terão início na sexta-feira (16) e seguirão até 1º de junho, na faixa etária de 15 a 17 anos.

As vagas são para atuação em Ribas do Rio Pardo

Entre os dias 16 e 19 de maio, serão realizadas as competições de xadrez, judô, badminton, tênis de mesa, ginástica rítmica e ciclismo. Na sequência, de 19 a 26 de maio, será a vez das equipes de voleibol e futsal, nas primeiras e segundas divisões. Por fim, entre 26 de maio e 1º de junho, ocorrem as disputas de basquetebol, handebol (também em ambas as divisões) e vôlei de praia.

A novidade fica por conta do ciclismo e ginástica rítmica contarão com atletas de duas faixas etárias: de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos.