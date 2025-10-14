Três Lagoas sediará a 3ª Edição do “Missão em Ação” na circular da Lagoa Maior

No sábado (18), das 8h às 12h, o Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez, na circular da Lagoa Maior, será palco da terceira edição do “Missão em Ação” em Três Lagoas.

Esta iniciativa é fruto da parceria entre a Missão Salesiana de Mato Grosso, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), a Petrobras e a Suzano. O objetivo central é proporcionar uma manhã robusta focada em empregabilidade, empreendedorismo, assistência social, cultura e sustentabilidade, reforçando os valores de cidadania e cuidado mútuo.

A Missão Salesiana já possui um histórico de formação profissional no município através dos projetos “Gerando Futuro” (com Petrobras) e “Mulheres Arteiras e Conexão Profissional” (com Suzano), que oferecem cursos de qualificação. O “Missão em Ação” nasceu para conectar esses formandos ao mercado de trabalho, mas expandiu seu alcance para atender a todos os cidadãos que buscam recolocação ou novas chances profissionais.

Durante o evento, os participantes terão acesso a um leque de serviços gratuitos essenciais, serão oferecidos cadastro de currículos e orientações para inserção no mercado de trabalho, além da presença de empresas parceiras com vagas disponíveis. Ao público será disponibilizado serviços como corte de cabelo, design de sobrancelhas, barbearia, cadastros e orientações de diversos programas sociais. Na área da saúde, haverá aferição de pressão arterial, vacinação e outros atendimentos de promoção do bem-estar. Não poderia faltar os empreendedores que levarão seus produtos para serem comercializados.