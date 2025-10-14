Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Três Lagoas sediará a 3ª Edição do “Missão em Ação” na circular da Lagoa Maior

O Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez, na circular da Lagoa Maior, será palco do evento

Redação RCN67

O objetivo central é proporcionar uma manhã robusta focada em empregabilidade, empreendedorismo, assistência social, cultura e sustentabilidade, reforçando os valores de cidadania e cuidado mútuo. Foto: Arquivo.
O objetivo central é proporcionar uma manhã robusta focada em empregabilidade, empreendedorismo, assistência social, cultura e sustentabilidade, reforçando os valores de cidadania e cuidado mútuo. Foto: Arquivo.

No sábado (18), das 8h às 12h, o Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez, na circular da Lagoa Maior, será palco da terceira edição do “Missão em Ação” em Três Lagoas.

Esta iniciativa é fruto da parceria entre a Missão Salesiana de Mato Grosso, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), a Petrobras e a Suzano. O objetivo central é proporcionar uma manhã robusta focada em empregabilidade, empreendedorismo, assistência social, cultura e sustentabilidade, reforçando os valores de cidadania e cuidado mútuo.

A Missão Salesiana já possui um histórico de formação profissional no município através dos projetos “Gerando Futuro” (com Petrobras) e “Mulheres Arteiras e Conexão Profissional” (com Suzano), que oferecem cursos de qualificação. O “Missão em Ação” nasceu para conectar esses formandos ao mercado de trabalho, mas expandiu seu alcance para atender a todos os cidadãos que buscam recolocação ou novas chances profissionais.

Durante o evento, os participantes terão acesso a um leque de serviços gratuitos essenciais, serão oferecidos cadastro de currículos e orientações para inserção no mercado de trabalho, além da presença de empresas parceiras com vagas disponíveis. Ao público será disponibilizado serviços como corte de cabelo, design de sobrancelhas, barbearia, cadastros e orientações de diversos programas sociais. Na área da saúde, haverá aferição de pressão arterial, vacinação e outros atendimentos de promoção do bem-estar. Não poderia faltar os empreendedores que levarão seus produtos para serem comercializados.

Notícias Relacionadas

A programação também contempla oficinas educativas, ações ambientais, além de espaços de convivência e lazer abertos a toda comunidade, reforçando a importância da conscientização ambiental e do cuidado coletivo.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas por meio das Secretarias Municipais de Esporte, Juventude e Lazer, Assistência Social, Meio Ambiente, Educação e Cultura, além do Almoxarifado, do Grupo Amici Armando e todas as empresas parceiras que estarão presentes, unindo esforços em benefício da população três-lagoense.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos