Três Lagoas sediará capacitação sobre fundamentos básicos do esporte paralímpico nos dias 5 e 6 de dezembro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), informa a realização de uma capacitação voltada à formação e atualização de profissionais, estudantes e interessados no esporte adaptado e paralímpico. O curso “Fundamentos Básicos do Esporte Paralímpico” será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, com participação gratuita e certificação de 20 horas.

A capacitação é promovida pela Fundesporte (Governo do Estado de Mato Grosso do Sul), Unidade de Capacitação Esportiva (Ucapes), e tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre inclusão, classificações funcionais, procedimentos pedagógicos, materiais adaptados e práticas esportivas voltadas a pessoas com deficiência. A programação abrangerá desde conceitos da Educação Física Adaptada até atividades práticas em modalidades como bocha paralímpica e atletismo.

O curso será ministrado pelo professor Me. Gerson Falcão Acosta, mestre em Educação e especialista em Educação Física Escolar e Educação Especial Inclusiva. Com ampla experiência na área e atuação destacada em projetos de esporte adaptado, Acosta também integra grupos de pesquisa e conselhos estaduais ligados aos direitos da pessoa com deficiência.