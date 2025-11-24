Veículos de Comunicação
Esportes

Três Lagoas sediará capacitação sobre fundamentos básicos do esporte paralímpico nos dias 5 e 6 de dezembro

O curso “Fundamentos Básicos do Esporte Paralímpico” será com participação gratuita e certificação de 20 horas

Redação RCN67

As atividades começam no dia 5 de dezembro, na Aems, com credenciamento às 18h e abertura oficial às 19h. Foto: Divulgação/Assessoria.
As atividades começam no dia 5 de dezembro, na Aems, com credenciamento às 18h e abertura oficial às 19h. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), informa a realização de uma capacitação voltada à formação e atualização de profissionais, estudantes e interessados no esporte adaptado e paralímpico. O curso “Fundamentos Básicos do Esporte Paralímpico” será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, com participação gratuita e certificação de 20 horas.

A capacitação é promovida pela Fundesporte (Governo do Estado de Mato Grosso do Sul), Unidade de Capacitação Esportiva (Ucapes), e tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre inclusão, classificações funcionais, procedimentos pedagógicos, materiais adaptados e práticas esportivas voltadas a pessoas com deficiência. A programação abrangerá desde conceitos da Educação Física Adaptada até atividades práticas em modalidades como bocha paralímpica e atletismo.

O curso será ministrado pelo professor Me. Gerson Falcão Acosta, mestre em Educação e especialista em Educação Física Escolar e Educação Especial Inclusiva. Com ampla experiência na área e atuação destacada em projetos de esporte adaptado, Acosta também integra grupos de pesquisa e conselhos estaduais ligados aos direitos da pessoa com deficiência.

As atividades começam no dia 5 de dezembro, na Aems, com credenciamento às 18h e abertura oficial às 19h. No dia 6, o encontro continua no Centro Poliesportivo da Aems, com aulas das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. À noite, haverá programação especial das 19h às 22h, também no mesmo local.

As inscrições seguem abertas até 5 de dezembro de 2025, pelo site www.fundesporte.ms.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 99914-7142, com a equipe da Ucapes.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

