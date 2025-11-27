Três Lagoas sediará o 1º Torneio de Xadrez Australiano de Duplas no sábado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), em parceria com a Associação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (ASMX), promove neste sábado, 29 de novembro, o 1º Torneio de Xadrez Australiano de Duplas, uma competição inédita e totalmente voltada aos estudantes-atletas do município.
O evento será realizado no Clube da Associação Médica de Três Lagoas, localizado na Rua Márcia Mendes, 1645, Jardim Angélica, com início das atividades às 13h30. A proposta é estimular o pensamento estratégico, o trabalho em equipe e o desenvolvimento esportivo dos jovens enxadristas.
O torneio seguirá as normas da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), com adaptações específicas para o formato australiano, conhecido por exigir raciocínio rápido e cooperação total entre os parceiros de dupla.
As equipes serão formadas por duplas da mesma faixa etária, com duplas mistas permitidas. As categorias abrangem estudantes nascidos entre 2008 e 2019:
- Sub-08 – 2017 a 2019
- Sub-10 – 2015 a 2016
- Sub-12 – 2013 a 2014
- Sub-14 – 2011 a 2012
- Sub-17 – 2008 a 2010
Os participantes devem chegar com antecedência para confirmação de presença. Confira a programação:
- 13h – Confirmação de presença
- 13h30 – Congresso Técnico
- 14h – Início da 1ª rodada
- Rodadas subsequentes a cada 30 minutos
- 16h30 – Cerimônia de premiação
Durante o Congresso Técnico, será apresentado o regulamento oficial do torneio, incluindo orientações finais sobre as regras adaptadas ao Xadrez Australiano.
A disputa será realizada em 5 rodadas, seguindo o Sistema Suíço, com ritmo de 10 minutos por jogador.
O uso de dispositivos eletrônicos durante as partidas é estritamente proibido.
Além de valorizar o desempenho dos atletas, o torneio também premia as escolas. A premiação será distribuída da seguinte forma:
- Troféus por Escola para 1º, 2º e 3º lugares gerais, considerando a pontuação dos quatro melhores atletas de cada instituição.
- Medalhas personalizadas para os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria.
- Medalhas de participação para todos os demais inscritos.
O evento contará ainda com sorteio de brindes, ampliando o clima de integração e entusiasmo entre os jovens enxadristas.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas