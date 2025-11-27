Três Lagoas sediará o 1º Torneio de Xadrez Australiano de Duplas no sábado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), em parceria com a Associação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (ASMX), promove neste sábado, 29 de novembro, o 1º Torneio de Xadrez Australiano de Duplas, uma competição inédita e totalmente voltada aos estudantes-atletas do município.

O evento será realizado no Clube da Associação Médica de Três Lagoas, localizado na Rua Márcia Mendes, 1645, Jardim Angélica, com início das atividades às 13h30. A proposta é estimular o pensamento estratégico, o trabalho em equipe e o desenvolvimento esportivo dos jovens enxadristas.

O torneio seguirá as normas da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), com adaptações específicas para o formato australiano, conhecido por exigir raciocínio rápido e cooperação total entre os parceiros de dupla.

As equipes serão formadas por duplas da mesma faixa etária, com duplas mistas permitidas. As categorias abrangem estudantes nascidos entre 2008 e 2019:

Sub-08 – 2017 a 2019

Sub-10 – 2015 a 2016

Sub-12 – 2013 a 2014

Sub-14 – 2011 a 2012

Sub-17 – 2008 a 2010

Os participantes devem chegar com antecedência para confirmação de presença. Confira a programação: