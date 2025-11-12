Três Lagoas sediará reunião voltada ao fortalecimento do futebol local

A cidade de Três Lagoas sediará uma importante reunião voltada ao fortalecimento do futebol local. O encontro, promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, acontecerá na quinta-feira (13), às 18h, no Plenarinho da Câmara Municipal.

A reunião contará com a presença do presidente da FFMS, Estevão Petrallas, e do prefeito Cassiano Rojas Maia, que convidam dirigentes esportivos, representantes de clubes, atletas e a comunidade em geral a participarem do diálogo em prol do desenvolvimento do futebol três-lagoense.