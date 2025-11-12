Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Encontro

Três Lagoas sediará reunião voltada ao fortalecimento do futebol local

Encontro será realizado na quinta-feira (13), às 18h, no Plenarinho da Câmara Municipal

Redação RCN67

O evento reforça o compromisso da Administração Municipal com o esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e qualidade de vida para a população. Foto: Divulgação/Assessoria.
O evento reforça o compromisso da Administração Municipal com o esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e qualidade de vida para a população. Foto: Divulgação/Assessoria.

A cidade de Três Lagoas sediará uma importante reunião voltada ao fortalecimento do futebol local. O encontro, promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, acontecerá na quinta-feira (13), às 18h, no Plenarinho da Câmara Municipal.

A reunião contará com a presença do presidente da FFMS, Estevão Petrallas, e do prefeito Cassiano Rojas Maia, que convidam dirigentes esportivos, representantes de clubes, atletas e a comunidade em geral a participarem do diálogo em prol do desenvolvimento do futebol três-lagoense.

Notícias Relacionadas

O objetivo do encontro é debater ações e estratégias que incentivem a prática esportiva no Município, fortalecendo as categorias de base, os clubes locais e ampliando o apoio às competições regionais.

O evento reforça o compromisso da Administração Municipal com o esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e qualidade de vida para a população.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos