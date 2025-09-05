Três Lagoas sediou a 2ª Conferência Regional de Hospitais

Três Lagoas sediou, na quinta-feira (4), a 2ª Conferência Regional dos Hospitais da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, realizada no plenário da Câmara Municipal. O evento reuniu representantes de 13 municípios da região, além de autoridades estaduais, para debater melhorias na qualidade, no acesso e na humanização do atendimento médico. O tema deste ano foi “Unindo Forças pela Saúde Regional: Qualidade, Acesso e Humanização”.

A presidente do Comitê Regional dos Hospitais da Costa Leste, Patrícia Gonçalves de Lima Cordeiro, destacou a importância do encontro.