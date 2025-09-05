Três Lagoas sediou a 2ª Conferência Regional de Hospitais

Três Lagoas sediou, na quinta-feira (4), a 2ª Conferência Regional dos Hospitais da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, realizada no plenário da Câmara Municipal. O evento reuniu representantes de 13 municípios da região, além de autoridades estaduais, para debater melhorias na qualidade, no acesso e na humanização do atendimento médico. O tema deste ano foi “Unindo Forças pela Saúde Regional: Qualidade, Acesso e Humanização”.
A presidente do Comitê Regional dos Hospitais da Costa Leste, Patrícia Gonçalves de Lima Cordeiro, destacou a importância do encontro.
“Esta conferência simboliza um marco na nossa história. O objetivo é fortalecer a regionalização, melhorar o acesso e garantir qualidade no atendimento aos pacientes”, afirmou.
Durante o evento, o secretário estadual de Saúde ressaltou que Três Lagoas é referência da macro-região Costa Leste e que a estratégia do governo é descentralizar os serviços de alta e média complexidade, reduzindo a sobrecarga em Campo Grande. A superintendente de Gestão Estratégica explicou que a meta é levar profissionais especializados para polos como Dourados e Três Lagoas, ampliando a oferta de atendimentos.
Representantes do Hospital Auxiliadora, referência para 13 municípios, também apresentaram avanços. Segundo o diretor geral do hospital, Marco Caldeiron, a instituição conta hoje com 300 médicos e mais de mil colaboradores, oferecendo especialidades que antes não existiam no município, como cirurgia pediátrica e de cabeça e pescoço.
“Estamos preparados para atender em tempo real e mostrar que Três Lagoas se tornou um polo de referência em saúde”, destacou a gestão.