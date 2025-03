Três Lagoas segue com alerta para calorão nesta quinta-feira

O dia amanhece com céu com muitas nuvens, em algumas regiões, até garoou. A quarta-feira (6), será de sol com muitas nuvens, altas temperaturas, e pancadas de chuvas em áreas isoladas, de Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), por conta do aquecimento diurno aliado a convergência de umidade favorece o aumento de nebulosidade, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas típicas de verão.