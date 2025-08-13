Veículos de Comunicação
Debate

Três Lagoas será palco da 2ª Conferência Regional dos Direitos Humanos nesta sexta-feira

A Conferência será realizada das 7h às 15h, no Anfiteatro “Dercir Pedro de Oliveira”, localizado no campus II da UFMS/CPTL

Redação RCN67

Este evento será então um espaço democrático e participativo, destinado à escuta, ao debate e à formulação de propostas que fortaleçam a rede de proteção e as políticas públicas voltadas aos Direitos Humanos. Foto: Divulgação.

Três Lagoas sediará a 2ª Conferência Regional dos Direitos Humanos, organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov). O evento terá como temática: “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: Consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos a todas as pessoas.”

A Conferência ocorrerá no dia 15 de agosto (sexta-feira), das 7h às 15h, no Anfiteatro “Dercir Pedro de Oliveira”, localizado no campus II da UFMS/CPTL, na avenida Ranulpho Marques Leal, nº 3.484, em Três Lagoas.

A luta pelos direitos humanos no Brasil tem suas origens na segunda metade dos anos 1960, intensificando-se após a redemocratização do país, especialmente com a promulgação da Constituição de 1988. Desde então, os municípios realizam reuniões e debates para compreender as demandas da população e criar soluções viáveis para essas questões.

Este evento será então um espaço democrático e participativo, destinado à escuta, ao debate e à formulação de propostas que fortaleçam a rede de proteção e as políticas públicas voltadas aos Direitos Humanos. Por isso, destacamos a importância do envolvimento ativo de todos, com aportes técnicos e experiências que contribuam para o fortalecimento do debate e das políticas públicas locais.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

