Três Lagoas será palco de três grandes competições esportivas em novembro

O mês de novembro promete movimentar o cenário esportivo de Três Lagoas. A cidade será sede de três importantes eventos: os Jogos Escolares de 12 a 14 anos, os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul e os Jogos da Melhor Idade. As competições devem reunir cerca de 3.200 atletas de várias regiões do estado.
De 13 a 17 de novembro, Três Lagoas recebe os Jogos Escolares da faixa etária de 12 a 14 anos, com disputas nas modalidades vôlei e futsal.
Já no dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, o município sedia a fase final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, com cerca de mil atletas adultos competindo em vôlei, futsal, basquete e handebol, nas categorias masculina e feminina.
Encerrando o calendário, entre os dias 23 e 26 de novembro, será realizada a etapa dos Jogos da Melhor Idade, com participantes de 50, 60 e 70 anos nas modalidades bocha e vôlei adaptado.
O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Walter Dias ‘Hulk’, destacou a importância dos torneios para a economia local e o incentivo ao esporte.
“Vai ser um mês maravilhoso de competições. Esses eventos trazem movimento para a cidade, turismo e fortalecem a economia”, afirmou o secretário.
Antes das competições escolares e estaduais, neste domingo (9) acontece a primeira etapa do Circuito de Corridas de Rua Cidade das Águas, no bairro Jupiá, com 230 atletas inscritos.
As próximas etapas estão marcadas para o dia 30 de novembro, na Cascaleira, e 14 de dezembro, com largada na Lagoa Maior, encerrando o calendário esportivo do ano.
“Esse circuito contempla vários pontos da cidade e simboliza o encerramento das nossas atividades esportivas de 2025”, completou Hulk.