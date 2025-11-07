Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Torneios

Três Lagoas será palco de três grandes competições esportivas em novembro

As competições devem reunir cerca de 3.200 atletas de várias regiões do estado

Pedro Tergolino

As próximas etapas estão marcadas para o dia 30 de novembro, na Cascaleira, e 14 de dezembro, com largada na Lagoa Maior, encerrando o calendário esportivo do ano. Foto: Arquivo.
As próximas etapas estão marcadas para o dia 30 de novembro, na Cascaleira, e 14 de dezembro, com largada na Lagoa Maior, encerrando o calendário esportivo do ano. Foto: Arquivo.

O mês de novembro promete movimentar o cenário esportivo de Três Lagoas. A cidade será sede de três importantes eventos: os Jogos Escolares de 12 a 14 anos, os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul e os Jogos da Melhor Idade. As competições devem reunir cerca de 3.200 atletas de várias regiões do estado.

De 13 a 17 de novembro, Três Lagoas recebe os Jogos Escolares da faixa etária de 12 a 14 anos, com disputas nas modalidades vôlei e futsal.

Já no dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, o município sedia a fase final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, com cerca de mil atletas adultos competindo em vôlei, futsal, basquete e handebol, nas categorias masculina e feminina.

Encerrando o calendário, entre os dias 23 e 26 de novembro, será realizada a etapa dos Jogos da Melhor Idade, com participantes de 50, 60 e 70 anos nas modalidades bocha e vôlei adaptado.

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Walter Dias ‘Hulk’, destacou a importância dos torneios para a economia local e o incentivo ao esporte.

Notícias Relacionadas

“Vai ser um mês maravilhoso de competições. Esses eventos trazem movimento para a cidade, turismo e fortalecem a economia”, afirmou o secretário.

Antes das competições escolares e estaduais, neste domingo (9) acontece a primeira etapa do Circuito de Corridas de Rua Cidade das Águas, no bairro Jupiá, com 230 atletas inscritos.
As próximas etapas estão marcadas para o dia 30 de novembro, na Cascaleira, e 14 de dezembro, com largada na Lagoa Maior, encerrando o calendário esportivo do ano.

“Esse circuito contempla vários pontos da cidade e simboliza o encerramento das nossas atividades esportivas de 2025”, completou Hulk.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos