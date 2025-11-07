Três Lagoas será palco de três grandes competições esportivas em novembro

O mês de novembro promete movimentar o cenário esportivo de Três Lagoas. A cidade será sede de três importantes eventos: os Jogos Escolares de 12 a 14 anos, os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul e os Jogos da Melhor Idade. As competições devem reunir cerca de 3.200 atletas de várias regiões do estado.

De 13 a 17 de novembro, Três Lagoas recebe os Jogos Escolares da faixa etária de 12 a 14 anos, com disputas nas modalidades vôlei e futsal.

Já no dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, o município sedia a fase final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, com cerca de mil atletas adultos competindo em vôlei, futsal, basquete e handebol, nas categorias masculina e feminina.

Encerrando o calendário, entre os dias 23 e 26 de novembro, será realizada a etapa dos Jogos da Melhor Idade, com participantes de 50, 60 e 70 anos nas modalidades bocha e vôlei adaptado.

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Walter Dias ‘Hulk’, destacou a importância dos torneios para a economia local e o incentivo ao esporte.