Três Lagoas será sede da 14ª etapa da Liga do Enxadrista

Evento Batalhão da PM de Três Lagoas vai reforçar segurança durante a Expotrês

Com expectativa de público superior a 50 mil pessoas, a edição 2025 da Expo Três Lagoas contará com um esquema especial de segurança elaborado pela Polícia Militar, em parceria com demais órgãos públicos e a organização do evento. A feira agropecuária começa nesta quarta-feira (11) e terá entrada gratuita durante os cinco dias. Em entrevista […]