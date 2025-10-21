Três Lagoas será sede do 1º Torneio de Xadrez Australiano para estudantes

A Associação Sul-Mato-grossense de Xadrez (ASMX), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas, anuncia o 1º Torneio de Xadrez Australiano, um evento inédito focado nos estudantes-atletas do Município.

Esta competição, que segue as regras oficiais da Federação Internacional de Xadrez (Fide) e Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) com adaptações específicas para o Xadrez Australiano, será realizada no dia 29 de novembro e o início das atividades está marcado para às 13h30, na Associação de Médicos de Três Lagoas (rua Márcia Mendes, 1645 – Jardim Angélica).

INSCRIÇÕES E REQUISITOS

As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de novembro através do link, sendo que o requisito é o atleta estar regularmente matriculado em uma unidade de ensino. O valor da inscrição para escolas particulares é de R$ 50,00 e públicas, R$ 25,00, sendo que o pagamento é feito através da chave PIX [email protected] e, ao realizar o pagamento, deve enviar o comprovante junto com nome completo e escola para o mesmo e-mail da chave PIX.

CATEGORIAS DEFINIDAS (DUPLAS MISTAS PERMITIDAS

A disputa será organizada por duplas da mesma categoria de idade, abrangendo jovens nascidos entre 2008 e 2019:

Sub-08 (2017 a 2019)

Sub-10 (2015 a 2016)

Sub-12 (2013 a 2014)

Sub-14 (2011 a 2012)

Sub-17 (2008 a 2010)