Três Lagoas será sede do 1º Torneio de Xadrez Australiano para estudantes

A Associação Sul-Mato-grossense de Xadrez (ASMX), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas, anuncia o 1º Torneio de Xadrez Australiano, um evento inédito focado nos estudantes-atletas do Município.
Esta competição, que segue as regras oficiais da Federação Internacional de Xadrez (Fide) e Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) com adaptações específicas para o Xadrez Australiano, será realizada no dia 29 de novembro e o início das atividades está marcado para às 13h30, na Associação de Médicos de Três Lagoas (rua Márcia Mendes, 1645 – Jardim Angélica).
INSCRIÇÕES E REQUISITOS
As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de novembro através do link, sendo que o requisito é o atleta estar regularmente matriculado em uma unidade de ensino. O valor da inscrição para escolas particulares é de R$ 50,00 e públicas, R$ 25,00, sendo que o pagamento é feito através da chave PIX [email protected] e, ao realizar o pagamento, deve enviar o comprovante junto com nome completo e escola para o mesmo e-mail da chave PIX.
CATEGORIAS DEFINIDAS (DUPLAS MISTAS PERMITIDAS
A disputa será organizada por duplas da mesma categoria de idade, abrangendo jovens nascidos entre 2008 e 2019:
Sub-08 (2017 a 2019)
Sub-10 (2015 a 2016)
Sub-12 (2013 a 2014)
Sub-14 (2011 a 2012)
Sub-17 (2008 a 2010)
CRONOGRAMA ESTRATÉGICO DO DIA
Os participantes devem chegar com antecedência para a confirmação de presença, veja o cronograma:
13h – Confirmação de Presença.
13h30 – Congresso Técnico (Importante: O regulamento completo será detalhado neste momento).
14h – Início da 1ª Rodada – Sessões de rodadas a cada 30 minutos, culminando na premiação às 16h30.
FORMATO DE DISPUTA E PREMIAÇÃO
O torneio será disputado no sistema suíço, com 5 rodadas e um ritmo rápido de 10 minutos por jogador. É estritamente proibido o uso de dispositivos eletrônicos durante as partidas.
A premiação será focada tanto no indivíduo quanto na instituição de ensino, sendo troféus por Escola para posição 1º, 2º e 3º lugar geral (pontuação calculada pelos 4 melhores atletas de cada categoria por escola).
Os jogadores que conquistarem 1º, 2º e 3º colocados em cada categoria também recebem medalhas personalizadas. Além disso, os demais inscritos recebem medalhas de participação.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas