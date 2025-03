Três Lagoas será sede dos Jogos Escolares da Juventude de MS

Três Lagoas se prepara para sediar os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, evento que ocorrerá entre os dias 16 e 20 de maio e reunirá milhares de estudantes-atletas de diversas cidades do estado. As competições incluem modalidades coletivas e individuais, promovendo o desenvolvimento do esporte entre os jovens.

A Fundação de Esportes de Mato Grosso do Sul realizou visitas técnicas ao município para garantir que as instalações estejam adequadas para receber mais de 5 mil atletas. A estrutura esportiva disponibilizada pela prefeitura tem sido bem avaliada, e a organização do evento destaca o acolhimento da cidade como um diferencial para a recepção dos competidores.

Além da importância esportiva, os Jogos também representam um impulso para a economia local, movimentando setores como alimentação e comércio, uma vez que atletas, técnicos e familiares consomem produtos e serviços durante a competição.