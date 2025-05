Três Lagoas sobe 11,93% na imunização contra a Influenza

Desde o dia 13 de maio, a vacina contra a Influenza/Gripe foi liberada para todas as pessoas com ou mais de 6 meses de idade, em Três Lagoas. De acordo com dados da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de Três Lagoas, a cobertura vacinal aumentou 11,93% entre o público-alvo da Campanha Nacional.

Atualmente, o município registra 42,87% de cobertura vacinal nesse grupo, que inclui idosos (45,56%), gestantes (37,01%) e crianças de 6 meses a 6 anos (39,19%), totalizando 13.104 doses aplicadas. No entanto, mesmo com esse crescimento, o número ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de, no mínimo, 90%.

Até o Dia D da campanha, realizado em 10 de maio, antes da ampliação da vacinação para todos os públicos, Três Lagoas registrava 30,94% de cobertura, com 9.813 doses aplicadas: 34,02% entre os idosos, 23,91% entre as gestantes e 34,90% entre as crianças.

O imunizante está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade e em ações promovidas pela SMS, como o ponto de vacinação na Feira Turística Central e a busca ativa em escolas municipais, estaduais e particulares.