Três Lagoas sobe para 2ª posição em valor de produção da silvicultura no Brasil

O setor florestal brasileiro registrou em 2024 um recorde de R$ 44,3 bilhões em valor de produção, segundo levantamento da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), do IBGE. O resultado representa alta de 16,7% em relação a 2023 e confirma a força da silvicultura, responsável por 84,1% do total.

Entre os destaques nacionais está Três Lagoas, que passou da sexta para a segunda posição no ranking dos municípios com maior valor de produção da silvicultura. O município alcançou R$ 579,2 milhões, resultado impulsionado pela madeira em tora destinada à fabricação de papel e celulose, que respondeu por 98,1% da produção local. Foram 5,6 milhões de metros cúbicos produzidos, crescimento de 159,6% em um ano.

O gerente de Agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, explica que Mato Grosso do Sul tem sido protagonista na expansão das florestas plantadas, favorecido pelo clima e pela disponibilidade de terras. O estado passou da sétima para a quinta posição nacional em valor de produção, com R$ 3,4 bilhões, alta de 56,3% em relação a 2023.

Além de Três Lagoas, outros municípios sul-mato-grossenses se destacaram entre os maiores produtores do país. Brasilândia ficou em quarto lugar, com R$ 452,1 milhões; Ribas do Rio Pardo ocupou a sexta posição, com R$ 414,5 milhões; Água Clara aparece em nono, com R$ 344 milhões; e Campo Grande entrou na lista, em 19º, com R$ 267 milhões. Juntos, esses municípios reforçam o protagonismo do estado no setor.

Em termos de área plantada, Mato Grosso do Sul soma 1,45 milhão de hectares, ficando em segundo lugar no Brasil, atrás apenas de Minas Gerais. Ribas do Rio Pardo lidera com 381,6 mil hectares, seguido por Três Lagoas, com 301,9 mil hectares, Água Clara (159,2 mil), Brasilândia (145,2 mil), Selvíria (101,8 mil) e Inocência (76,6 mil). O eucalipto responde por 99,5% do total cultivado no estado.