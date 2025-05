Três Lagoas tem 1,2% da população com diagnóstico de autismo, aponta Censo

O Censo Demográfico de 2022, que pela primeira vez incluiu dados sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), revelou que 1,2% da população de Três Lagoas possui diagnóstico da condição. O número corresponde a 1.524 pessoas, em um total de 132.152 habitantes.

Com esse índice, Três Lagoas está entre os dez municípios de Mato Grosso do Sul com maior proporção de pessoas com TEA, empatando com Campo Grande, onde o percentual também é de 1,2% — equivalente a 10.779 pessoas. A média estadual ficou em 1,1%.

No estado, foram registrados 29.088 moradores com diagnóstico de TEA, em uma população de 2,75 milhões. Corguinho lidera com a maior proporção (2%), seguido de Bela Vista (1,7%). Na outra ponta, Novo Horizonte do Sul (0,3%) e Rio Negro (0,4%) apresentam os menores percentuais.

Em Três Lagoas, o dado reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para diagnóstico, tratamento e inclusão social.

Perfil

Em Três Lagoas, assim como no restante do estado, a maioria das pessoas com diagnóstico de TEA é do sexo masculino. Em Mato Grosso do Sul, o número de homens com diagnóstico supera o de mulheres em 62,5%, seguindo a tendência observada internacionalmente.

A maior concentração de diagnósticos está entre crianças de 5 a 9 anos, com 2% do total nessa faixa etária. Entre crianças de 0 a 4 anos e adolescentes de 10 a 14 anos, o percentual é de 1,7%. Os dados indicam avanços na detecção precoce do transtorno.

Escolarização

A taxa de escolarização entre pessoas com TEA em Mato Grosso do Sul é de 39,2%, superior à da população geral, que é de 26,3%. Entre os homens com diagnóstico, o índice sobe para 46,8%.