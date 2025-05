Três Lagoas tem 16 mil hipertensos e doença aumenta entre jovens e crianças

Neste sábado, 17 de maio, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Hipertensão, uma data que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da chamada “pressão alta”, uma doença silenciosa que atinge milhões de brasileiros.

Em Três Lagoas, o cenário acende um alerta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 15.973 pessoas estão cadastradas no programa Hiperdia — iniciativa que acompanha pacientes com hipertensão arterial e diabetes.

Apesar do número expressivo de diagnósticos, somente 5.268 hipertensos participam ativamente dos grupos de acompanhamento, o que representa cerca de um terço do total. O dado revela uma baixa adesão ao tratamento e à conscientização da população. A preocupação cresce ainda mais com as projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estimam um aumento de 60% nos casos de hipertensão até o fim de 2025.

Se a tendência se confirmar, Três Lagoas poderá somar mais 9.583 novos casos de hipertensão arterial sistêmica (HAS), totalizando aproximadamente 25 mil pessoas afetadas.

Dessas, a expectativa é de apenas cerca de 1.916 devem ser integradas aos grupos do Hiperdia, seguindo a mesma média atual de participação. Isso indica que grande parte da população pode estar convivendo com a hipertensão sem saber, ou ainda, ciente da condição, mas sem acompanhamento adequado.

O médico cardiologista, João Paulo Nunes, explica que a hipertensão é multifatorial e os sintomas são de difícil detecção. O especialista também ressalta que há um crescimento preocupante dos casos entre crianças e adolescentes, resultado de mudanças no estilo de vida das famílias e da alimentação industrializada.