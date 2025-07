Três Lagoas tem 404 famílias a menos no Bolsa Família

O número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família diminuiu em Três Lagoas. Segundo dados do Governo Federal, 404 famílias deixaram de receber o benefício no município em julho, como resultado do aumento da renda familiar. A tendência segue o cenário estadual: em Mato Grosso do Sul, mais de 11,6 mil famílias foram desligadas do programa no mesmo período.

De acordo com a coordenadora do setor de Benefícios da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mariana Cobra, parte dessas famílias estava inserida na chamada regra de proteção, que garante 50% do valor do benefício por até dois anos após a formalização de emprego com carteira assinada.