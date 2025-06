Três Lagoas tem a quarta-feira mais fria dos últimos anos com temperatura de 5,2°C e sensação de 2,2°C

A quarta-feira (25) começou gelada, em Três Lagoas, e foi a manhã mais fria dos últimos anos. Por volta de 5h, os termômetros registraram 5,2ºC, com sensação térmica ainda mais baixa: 2,2ºC. O município não registrava uma sensação térmica tão baixa desde julho de 2021, quando termômetros apontaram 5°C e sensação térmica de 2°C. O frio e o vento tornaram a saída de casa um desafio para muitos três-lagoenses logo, nas primeiras horas do dia. As temperaturas foram divulgadas pelo meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp de Campo Grande.

O céu amanheceu com poucas nuvens e o sol apareceu cedo, mas ainda não foi suficiente para espantar o frio. Segundo o Climatempo, a máxima prevista para esta quarta-feira é de 24ºC e não há previsão de chuva para Três Lagoas e nem para os municípios da região Leste de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de uma tarde ensolarada e com temperaturas mais agradáveis mas à noite, o frio retorna.