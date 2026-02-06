Três Lagoas tem alerta Laranja emitido pelo Inmet

Três Lagoas e região sofreram com dias de muita chuva. Em alguns lugares, o tempo instável causou alagamentos e transtornos para a população.
O meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Vinicius Sperling, disse que as mudanças climáticas são estudas as previsões são realizadas baseadas em uma série de mecanismos.
“Mesmo com tantas formas de previsão, ainda há a possibilidade de algumas divergências existirem. Mas de um modo geral, espera-se que as chuvas fiquem abaixo da média”, disse o especialista.
Mas, justamente devido às divergências e as irregularidades apresentadas pelo clima, é que o Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta Laranja para a região de Três Lagoas, por condições que podem chegar a 60 milímetros de chuva por hora, além de vendos que podem atingir até 100k/h.
Esse alerta representa que a população deve ter atenção redobrada, e adotar medidas de segurança no caso das condições climáticas apresentarem riscos.