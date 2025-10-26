Três Lagoas têm baixa adesão e atinge 71% de vacinados contra Poliomielite

O Dia Mundial da Poliomielite é celebrado em 24 de outubro, e reacende a discussão da importância da vacinação para controle da doença no mundo. Erradicada no Brasil em março de 1989, a Pólio é uma doença que pode causar paralisia infantil, mas também ocasionar outros sintomas, como, falência de órgãos e levar o indivíduo, seja criança ou adulto, à óbito.



Todos os anos, campanhas são realizadas para que o esquema vacinal seja realizado por completo. São três doses que precisam ser aplicadas antes que a criança complete o primeiro ano de vida, e uma dose de reforço entre 01 e 04 anos de idade.



Humberta Azambuja, coordenadora do Setor de Imunização de Três Lagoas comentou os números dessa cobertura vacinal na cidade. Uma doença controlada pelo esquema de vacinação, mas que preocupa pela baixa participação da população.



“Temos uma meta preconizada de 95% – uma margem de segurança – porém, hoje, com dados apresentados até julho, alcançamos somente 71,40%. Isso é um reflexo nacional da falta de adesão da população, mas estamos aguardando as atualizações dos dados para mensurar melhor como atingir o objetivo principal”, comentou. Esses dados são fornecidos pelo DATA SUS, e apresentam informações do Brasil, por isso o atraso na atualização.