Três Lagoas têm baixa adesão e atinge 71% de vacinados contra Poliomielite

O Dia Mundial da Poliomielite é celebrado em 24 de outubro, e reacende a discussão da importância da vacinação para controle da doença no mundo. Erradicada no Brasil em março de 1989, a Pólio é uma doença que pode causar paralisia infantil, mas também ocasionar outros sintomas, como, falência de órgãos e levar o indivíduo, seja criança ou adulto, à óbito.
Todos os anos, campanhas são realizadas para que o esquema vacinal seja realizado por completo. São três doses que precisam ser aplicadas antes que a criança complete o primeiro ano de vida, e uma dose de reforço entre 01 e 04 anos de idade.
Humberta Azambuja, coordenadora do Setor de Imunização de Três Lagoas comentou os números dessa cobertura vacinal na cidade. Uma doença controlada pelo esquema de vacinação, mas que preocupa pela baixa participação da população.
“Temos uma meta preconizada de 95% – uma margem de segurança – porém, hoje, com dados apresentados até julho, alcançamos somente 71,40%. Isso é um reflexo nacional da falta de adesão da população, mas estamos aguardando as atualizações dos dados para mensurar melhor como atingir o objetivo principal”, comentou. Esses dados são fornecidos pelo DATA SUS, e apresentam informações do Brasil, por isso o atraso na atualização.
Contudo, é possível apresentar algumas informações sobre Três Lagoas. Até o momento, segundo o Setor de Imunização, foram aplicadas 6.740 doses no total. Deste montante, 1.158 referentes à 3ª dose, e 2.983 doses de reforço. As outras 2.599 estão divididas entre a primeira e a segunda dose.
No dia D da Multivacinação, por exemplo, apenas 27 doses foram aplicadas. Um mapa registrado nesta data, mostrou que a região central da cidade – apesar de ser de maioria adulta – tem bons números de vacinados, enquanto bairros mais distantes – onde há maior número de crianças, por exemplo – mostra baixa adesão às vacinas.
“Nos bairros Novo Oeste, Nova Três Lagoas e Jupiá, se somados, temos apenas 12 doses aplicadas. Significa que é necessário intensificar ações para mostrar a importância da vacinação”, comentou Azambuja.
Em parceria com a Secretaria de Educação, e seguindo o que foi implementado no Estado de Mato Grosso do Sul, uma das estratégias é a emissão da DVA – Declaração de Vacinação Atualizada, sem a qual, aluno algum pode efetuar ou renovar sua matricula.