Três Lagoas tem desenvolvimento sustentável classificado como médio

Três Lagoas recebeu nota 55,76 no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR) 2025, divulgado na última sexta-feira (8). A cidade ocupa a posição 833º entre 5.570 municípios avaliados, o que a coloca em um nível de desenvolvimento sustentável classificado como médio.

No cenário estadual, a cidade de Inocência foi a única, entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a alcançar a classificação “alta” no IDSC-BR 2025. Outros 40 municípios, incluindo Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, obtiveram classificação média, enquanto o restante foi classificado como baixo, caso de Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia.

O IDSC-BR mede o desempenho das cidades brasileiras em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que vão desde a erradicação da pobreza até a promoção de paz, justiça e instituições eficazes. A avaliação permite que gestores e a população acompanhem o progresso local e identifiquem áreas que precisam de atenção e investimentos.

Em Três Lagoas, os indicadores que se destacaram positivamente incluem saúde de qualidade, educação de qualidade, produção e consumo sustentáveis, redução de desigualdades, água potável e saneamento, além de energias renováveis e acessíveis. Esses objetivos receberam avaliação “alta”, com pontuação entre 60 e 79,99, e indicam que a cidade tem conseguido avanços significativos em setores essenciais para a qualidade de vida da população.