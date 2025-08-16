Veículos de Comunicação
Indicadores

Três Lagoas tem desenvolvimento sustentável classificado como médio

O IDSC-BR mede o desempenho das cidades brasileiras em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Ana Cristina Santos

Cidade ocupa a posição 833º entre 5.570 municípios avaliados
Cidade ocupa a posição 833º entre 5.570 municípios avaliados

Três Lagoas recebeu nota 55,76 no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR) 2025, divulgado na última sexta-feira (8). A cidade ocupa a posição 833º entre 5.570 municípios avaliados, o que a coloca em um nível de desenvolvimento sustentável classificado como médio.

No cenário estadual, a cidade de Inocência foi a única, entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a alcançar a classificação “alta” no IDSC-BR 2025. Outros 40 municípios, incluindo Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, obtiveram classificação média, enquanto o restante foi classificado como baixo, caso de Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia.

O IDSC-BR mede o desempenho das cidades brasileiras em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que vão desde a erradicação da pobreza até a promoção de paz, justiça e instituições eficazes. A avaliação permite que gestores e a população acompanhem o progresso local e identifiquem áreas que precisam de atenção e investimentos.

Em Três Lagoas, os indicadores que se destacaram positivamente incluem saúde de qualidade, educação de qualidade, produção e consumo sustentáveis, redução de desigualdades, água potável e saneamento, além de energias renováveis e acessíveis. Esses objetivos receberam avaliação “alta”, com pontuação entre 60 e 79,99, e indicam que a cidade tem conseguido avanços significativos em setores essenciais para a qualidade de vida da população.

Por outro lado, Três Lagoas ainda enfrenta desafios importantes em áreas como indústria, inovação e infraestrutura; proteção da vida marinha; proteção da vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias para implementação dos objetivos. Esses ODS foram avaliados com pontuação “média” a “baixa”, apontando a necessidade de políticas públicas mais eficientes e investimentos específicos.

A ferramenta do IDSC-BR não apenas oferece um panorama atual, mas também permite comparar o desempenho da cidade com outros municípios e acompanhar a evolução dos indicadores ao longo do tempo. Para a população e gestores, a avaliação funciona como um guia estratégico para orientar decisões e ações em prol de um desenvolvimento mais equilibrado, sustentável e inclusivo.

O estudo reforça a importância de um planejamento urbano que considere tanto o crescimento econômico quanto a preservação ambiental e a inclusão social, garantindo que Três Lagoas avance em direção a um futuro sustentável.

