Três Lagoas tem dia de calor e pancadas de chuva nesta quarta-feira

A quarta-feira (19) será marcada por tempo instável em Três Lagoas, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A temperatura mínima registrada é de 22°C, enquanto a máxima pode chegar a 34°C. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%, favorecendo a formação de nuvens carregadas.