Três Lagoas tem mais de 650 vagas disponíveis pelo Sisu 2026; mudanças ampliam chances de ingresso

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) passou por mudanças importantes em 2026 e amplia as possibilidades de acesso ao ensino superior público. A principal novidade é a autorização para o uso de notas de até três edições do Enem (2023, 2024 e 2025), o que deve impactar diretamente a concorrência e o planejamento dos candidatos.
O Sisu é o principal mecanismo de ingresso em universidades e institutos públicos do país, reunindo vagas de instituições federais, estaduais e institutos federais em uma única seleção. Neste ano, o programa mantém o modelo de etapa única, mas com regras mais flexíveis.
Segundo o professor Maycon Drumont Lima, licenciado em Pedagogia e História, a mudança amplia as oportunidades.
“O candidato pode optar pelas três últimas notas do Enem. Isso aumenta as chances de ingresso nas universidades públicas”, explicou.
A medida é vista como um avanço, especialmente para estudantes da rede pública, candidatos que não conseguiram vaga em edições anteriores e pessoas que estão retomando os estudos.
Por outro lado, Maicon alerta que a concorrência pode ficar ainda mais acirrada.
“O aluno que termina o ensino médio agora entra com apenas uma nota. Ele acaba em desvantagem em relação a quem tem três notas, que podem ser mais altas”, analisou.
Em 2026, o Sisu vai ofertar cerca de 275 mil vagas em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, serão disponibilizadas mais de 6.400 vagas.
Para Três Lagoas, estão em disputa 650 vagas, sendo:
- 160 para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)
- 490 para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Datas importantes
- Inscrições: de 19 a 23 de janeiro
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro
Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula dentro do prazo estabelecido por cada instituição.
Quem não for convocado na primeira chamada poderá manifestar interesse na lista de espera, que será utilizada ao longo do ano para preenchimento de vagas remanescentes.
Com regras mais flexíveis e grande volume de vagas, o Sisu 2026 amplia o acesso ao ensino superior público. No entanto, especialistas reforçam a importância de acompanhar o sistema, respeitar os prazos e planejar as escolhas, para aumentar as chances de aprovação.