Três Lagoas tem mais de 650 vagas disponíveis pelo Sisu 2026; mudanças ampliam chances de ingresso

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) passou por mudanças importantes em 2026 e amplia as possibilidades de acesso ao ensino superior público. A principal novidade é a autorização para o uso de notas de até três edições do Enem (2023, 2024 e 2025), o que deve impactar diretamente a concorrência e o planejamento dos candidatos.

O Sisu é o principal mecanismo de ingresso em universidades e institutos públicos do país, reunindo vagas de instituições federais, estaduais e institutos federais em uma única seleção. Neste ano, o programa mantém o modelo de etapa única, mas com regras mais flexíveis.

Segundo o professor Maycon Drumont Lima, licenciado em Pedagogia e História, a mudança amplia as oportunidades.

“O candidato pode optar pelas três últimas notas do Enem. Isso aumenta as chances de ingresso nas universidades públicas”, explicou.

A medida é vista como um avanço, especialmente para estudantes da rede pública, candidatos que não conseguiram vaga em edições anteriores e pessoas que estão retomando os estudos.

Por outro lado, Maicon alerta que a concorrência pode ficar ainda mais acirrada.