Três Lagoas tem o dia mais seco do ano com 20% de umidade relativa do ar

Além do clima seco, o município também recebeu um alerta de declínio de temperatura, com previsão de queda entre 3°C e 5°C a partir da noite desta quinta-feira (17). A combinação entre o tempo seco e a baixa temperatura intensifica o risco de problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares.

Três Lagoas registrou, na quarta-feira (16), o dia mais seco de 2025, conforme alerta emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). A umidade relativa do ar atingiu o índice de 20%, colocando o município sob alerta amarelo — classificação que indica perigo potencial à saúde, segundo os critérios do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil, por meio de documento oficial, orienta a população a beber bastante água, evitar exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes do dia, umidificar ambientes e redobrar os cuidados com crianças e idosos, mais vulneráveis aos efeitos do clima seco.

A previsão indica céu parcialmente nublado ao longo desta quinta-feira (17), com temperaturas variando entre 17°C e 31°C. A baixa umidade deve persistir no período da tarde, podendo permanecer entre 20% e 30%, na região Leste do estado, segundo dados do Cemtec.

Onda de frio

Na sexta-feira (18), a temperatura deverá cair em Três Lagoas coma chegada de uma onda de frio, que já está em Mato Grosso do Sul. A previsão é a de que os termômetros registrem mínima de 12ºC e, temperatura máxima de 24ºC. No sábado (19), a manhã deverá ser gelada, com 13ºC, mas a temperatura sobe gradualmente ao longo do dia e poderá atingir 29°C. Já no domingo (20), o calor prevalece e o frio deverá deixar a região.