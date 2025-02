Três Lagoas tem previsão de sol e chuva passageira ao longo do dia

Nesta quinta-feira (6), a previsão é de que os moradores de Três Lagoas terão um dia de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira em alguns momentos. À noite, o céu deve ficar mais nublado, mas sem previsão de precipitações significativas.

As temperaturas variam entre 23°C e 28°C, com umidade relativa do ar entre 76% e 95%. O volume estimado de chuva é de 9,4mm, representando uma chance de 82% de precipitação ao longo do dia.