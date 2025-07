Três Lagoas tem vagas para jovens, aposentados e profissionais com ou sem experiência

Sidney também ressaltou que algumas vagas não exigem experiência e estão sendo preenchidas por jovens em busca do primeiro emprego. Além disso, há empresas que têm aberto espaço para trabalhadores com mais de 60 anos, especialmente em funções como repositor. “Tem empresa que prefere o pessoal da melhor idade, que tem disposição e vontade de voltar ao mercado, mesmo após a aposentadoria”, explicou.

As oportunidades para motoristas vão além das tradicionais vagas de carreteiro. Há postos disponíveis para condutores de ambulância, de veículos de pequeno porte e para caminhões de categoria D, desde que os candidatos possuam os cursos exigidos. Já no setor de comércio e serviços, há procura por operadores de caixa e repositores de supermercado.

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas inicia esta semana com 241 vagas de emprego disponíveis, distribuídas em diversos setores da economia local. A informação foi confirmada pelo diretor da unidade, Sidney de Abreu, que destacou a grande oferta de postos de trabalho. “Apesar das temperaturas baixas, começamos a semana com o mercado aquecido. São 18 vagas só para ajudante de cozinha, além de seis para cozinheiros e várias oportunidades para motoristas”, afirmou o diretor.

Apesar da quantidade de vagas, o movimento na Casa do Trabalhador tem sido considerado baixo. “Infelizmente, começamos a semana com as cadeiras vazias. A movimentação só melhora entre terça e quinta-feira. Ainda assim, muitas oportunidades estão sobrando”, lamentou o diretor, fazendo um convite à população.

Setores

Além da área de alimentação e transporte, há oportunidades também no comércio, supermercados, restaurantes, obras, indústria têxtil e florestal. “Está bem diversificado. A recomendação é não se apegar a uma única função. Vale a pena vir até aqui e verificar todas as opções”, reforçou.

Como se candidatar

Para se candidatar, basta comparecer à Casa do Trabalhador com documento de identidade com CPF. O atendimento é das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.