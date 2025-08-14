Três Lagoas terá Caravana da Castração em setembro

Três Lagoas vai receber a Caravana da Castração entre os dias 9 e 16 de setembro, com agendamento on-line no dia 8. As vagas são limitadas e a ação oferece, de forma totalmente gratuita, castração, microchipagem e medicação pós-operatória para cães e gatos. A iniciativa é coordenada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal ), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura),como parte de uma política pública estadual de bem-estar animal.

Na primeira etapa, realizada em 10 municípios, foram mais de 4,1 mil cirurgias até 12 de agosto, com expectativa de encerrar com 5,3 mil procedimentos. O número de cadastros no sistema SigPet superou 14 mil, evidenciando a grande demanda e o interesse da população.