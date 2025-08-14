Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Animais

Três Lagoas terá Caravana da Castração em setembro

As vagas são limitadas e a ação oferece, de forma totalmente gratuita, castração, microchipagem e medicação

Ana Cristina Santos

Na primeira etapa, realizada em 10 municípios, foram mais de 4,1 mil cirurgias - Foto: Divulgação
Na primeira etapa, realizada em 10 municípios, foram mais de 4,1 mil cirurgias - Foto: Divulgação

Três Lagoas vai receber a Caravana da Castração entre os dias 9 e 16 de setembro, com agendamento on-line no dia 8. As vagas são limitadas e a ação oferece, de forma totalmente gratuita, castração, microchipagem e medicação pós-operatória para cães e gatos. A iniciativa é coordenada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal ), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura),como parte de uma política pública estadual de bem-estar animal.

Na primeira etapa, realizada em 10 municípios, foram mais de 4,1 mil cirurgias até 12 de agosto, com expectativa de encerrar com 5,3 mil procedimentos. O número de cadastros no sistema SigPet superou 14 mil, evidenciando a grande demanda e o interesse da população.

Além de Três Lagoas, a segunda fase da caravana vai atender outras 13 cidades, incluindo Selvíria, Brasilândia, Nova Andradina e Paranaíba. A recomendação é que os tutores fiquem atentos à data de abertura do agendamento para garantir a participação e que sigam corretamente as orientações pré-operatórias, como o jejum do animal.

