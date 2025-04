Três Lagoas terá Departamento de Bem-Estar Animal e ações inéditas na causa

Três Lagoas dá um passo importante na promoção de políticas públicas voltadas à causa animal. Nesta sexta-feira, 25 de abril, das 16h às 18h, o Plenarinho da Câmara Municipal vai acontecer a Agenda Positiva do Bem-Estar Animal, evento realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), em alusão ao Abril Laranja – mês dedicado à conscientização contra a crueldade animal.

O principal anúncio do evento será a criação oficial do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), uma nova estrutura dentro da administração municipal que atuará de forma específica no desenvolvimento de ações e projetos em defesa dos animais.

A cerimônia contará com a presença do superintendente estadual de Bem-Estar Animal, que, ao lado de representantes da prefeitura, irá apresentar as diretrizes do novo departamento e anunciar investimentos importantes na área. Entre eles, destaca-se o lançamento da Caravana da Castração, que tem como meta realizar a esterilização de 1.100 animais em apenas 10 dias, contribuindo diretamente para o controle populacional e o cuidado com os pets em Três Lagoas.