Três Lagoas terá feriado e fim de semana movimentado com três grandes eventos esportivos

Três Lagoas terá um feriado prolongado marcado por competições e atividades esportivas. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) preparou uma programação especial com três grandes eventos: a etapa final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (Jams), a Copa Sejuvel de Biribol 2025 e as semifinais da Copa Municipal de Futebol Society. A expectativa é de grande participação do público.
A etapa final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul começa oficialmente nesta quinta-feira (20), com cerimônia de abertura às 20h, na Arena Mix. O evento deve reunir cerca de 1.200 pessoas entre atletas, autoridades e torcedores. As disputas seguem até domingo (23), em diversas modalidades distribuídas por vários espaços esportivos da cidade.
Programação dos JAMS:
Quinta-feira, 20/11
- 20h – Abertura oficial
- 13h e 18h – Rodadas de competição
Locais: Poliesportivo Eduardo Milanez, Ginásio Cacilda Acre Rocha, Colégio Objetivo, IFMS, Aems, Jomap e Crase
Sexta-feira, 21/11
- 8h e 14h – Rodadas de competição
Locais: mesmos locais
Sábado, 22/11
- 8h e 14h – Rodadas de competição
Locais: mesmos locais
Domingo, 23/11
- 8h às 12h – Rodadas finais
Locais: mesmos locais
A modalidade aquática também será destaque. A Copa Sejuvel de Biribol 2025 terá dois dias de provas no Colégio Unitrês Objetivo, sempre a partir das 8h. No sábado (22), acontecem as disputas femininas. No domingo (23), entram em quadra os times masculinos.
Programação:
22/11 – Sábado: 8h – Competições femininas
23/11 – Domingo: 8h – Competições masculinas
Encerrando o domingo esportivo, o Estádio Madrugadão recebe as semifinais da Copa Municipal de Futebol Society, com partidas decisivas logo pela manhã.
Domingo, 23/11 – Semifinais:
- 8h – AE Cavaquinho FC x Red Bull FC
- 9h – AE União São João x Lá Quebrada
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas