Esportes

Três Lagoas terá feriado e fim de semana movimentado com três grandes eventos esportivos

As disputas seguem até domingo (23)

Redação RCN67

Encerrando o domingo esportivo, o Estádio Madrugadão recebe as semifinais da Copa Municipal de Futebol Society, com partidas decisivas logo pela manhã. Foto: Arquivo.
Três Lagoas terá um feriado prolongado marcado por competições e atividades esportivas. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) preparou uma programação especial com três grandes eventos: a etapa final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (Jams), a Copa Sejuvel de Biribol 2025 e as semifinais da Copa Municipal de Futebol Society. A expectativa é de grande participação do público.

A etapa final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul começa oficialmente nesta quinta-feira (20), com cerimônia de abertura às 20h, na Arena Mix. O evento deve reunir cerca de 1.200 pessoas entre atletas, autoridades e torcedores. As disputas seguem até domingo (23), em diversas modalidades distribuídas por vários espaços esportivos da cidade.

Programação dos JAMS:

Quinta-feira, 20/11

  • 20h – Abertura oficial
  • 13h e 18h – Rodadas de competição
    Locais: Poliesportivo Eduardo Milanez, Ginásio Cacilda Acre Rocha, Colégio Objetivo, IFMS, Aems, Jomap e Crase

Sexta-feira, 21/11

  • 8h e 14h – Rodadas de competição
    Locais: mesmos locais

Sábado, 22/11

  • 8h e 14h – Rodadas de competição
    Locais: mesmos locais

Domingo, 23/11

  • 8h às 12h – Rodadas finais
    Locais: mesmos locais

A modalidade aquática também será destaque. A Copa Sejuvel de Biribol 2025 terá dois dias de provas no Colégio Unitrês Objetivo, sempre a partir das 8h. No sábado (22), acontecem as disputas femininas. No domingo (23), entram em quadra os times masculinos.

Programação:
22/11 – Sábado: 8h – Competições femininas
23/11 – Domingo: 8h – Competições masculinas

Encerrando o domingo esportivo, o Estádio Madrugadão recebe as semifinais da Copa Municipal de Futebol Society, com partidas decisivas logo pela manhã.

Domingo, 23/11 – Semifinais:

  • 8h – AE Cavaquinho FC x Red Bull FC
  • 9h – AE União São João x Lá Quebrada

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

