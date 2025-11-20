Três Lagoas terá feriado e fim de semana movimentado com três grandes eventos esportivos

Três Lagoas terá um feriado prolongado marcado por competições e atividades esportivas. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) preparou uma programação especial com três grandes eventos: a etapa final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (Jams), a Copa Sejuvel de Biribol 2025 e as semifinais da Copa Municipal de Futebol Society. A expectativa é de grande participação do público.

A etapa final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul começa oficialmente nesta quinta-feira (20), com cerimônia de abertura às 20h, na Arena Mix. O evento deve reunir cerca de 1.200 pessoas entre atletas, autoridades e torcedores. As disputas seguem até domingo (23), em diversas modalidades distribuídas por vários espaços esportivos da cidade.

Programação dos JAMS:

Quinta-feira, 20/11

20h – Abertura oficial

13h e 18h – Rodadas de competição

Locais: Poliesportivo Eduardo Milanez, Ginásio Cacilda Acre Rocha, Colégio Objetivo, IFMS, Aems, Jomap e Crase

Sexta-feira, 21/11

8h e 14h – Rodadas de competição

Locais: mesmos locais

Sábado, 22/11