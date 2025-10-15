Três Lagoas terá iluminação 100% em LED em até sete meses

A Prefeitura de Três Lagoas deu início ao processo de modernização do sistema de iluminação pública. O consórcio “Brilha Três Lagoas”, contratado pelo município, começou os trabalhos pela Vila Haro, onde serão substituídas as antigas lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, a ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira (10), e a empresa já está oficialmente autorizada a executar o contrato. “Agora a empresa já pode começar a trabalhar oficialmente. Nesse primeiro momento, a modernização começou pela Vila Haro, com 725 pontos. A empresa já fez 60 pontos nesse final de semana, mas a chuva acabou atrapalhando um pouco o cronograma”, explicou.

A modernização, segundo o secretário, faz parte de um contrato de eficiência energética, que prevê a troca de toda a iluminação pública da cidade no prazo de sete meses. “A modernização é justamente a troca da lâmpada amarela, que é a vapor de sódio, pela luminária de LED. Dentro de sete meses, a empresa precisa concluir toda a cidade, conforme está previsto no contrato”, reforçou Osmar.