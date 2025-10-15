Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Serviços

Três Lagoas terá iluminação 100% em LED em até sete meses

Prefeitura inicia cronograma para modernizar toda a iluminação pública de Três Lagoas

Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas deu início ao processo de modernização do sistema de iluminação pública. Foto: Reprodução.
A Prefeitura de Três Lagoas deu início ao processo de modernização do sistema de iluminação pública. Foto: Reprodução.

A Prefeitura de Três Lagoas deu início ao processo de modernização do sistema de iluminação pública. O consórcio “Brilha Três Lagoas”, contratado pelo município, começou os trabalhos pela Vila Haro, onde serão substituídas as antigas lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, a ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira (10), e a empresa já está oficialmente autorizada a executar o contrato. “Agora a empresa já pode começar a trabalhar oficialmente. Nesse primeiro momento, a modernização começou pela Vila Haro, com 725 pontos. A empresa já fez 60 pontos nesse final de semana, mas a chuva acabou atrapalhando um pouco o cronograma”, explicou.

A modernização, segundo o secretário, faz parte de um contrato de eficiência energética, que prevê a troca de toda a iluminação pública da cidade no prazo de sete meses. “A modernização é justamente a troca da lâmpada amarela, que é a vapor de sódio, pela luminária de LED. Dentro de sete meses, a empresa precisa concluir toda a cidade, conforme está previsto no contrato”, reforçou Osmar.

Notícias Relacionadas

Durante o período de modernização, os serviços de manutenção continuam sendo realizados paralelamente. A população pode comunicar lâmpadas queimadas ou outros problemas pelo telefone ou aplicativo disponibilizado pela empresa. “A empresa responde por toda a iluminação pública agora. Se tiver problema de fiação ou lâmpada queimada, o morador pode entrar em contato pelo 0800 580 2562. E, caso não tenha retorno, a prefeitura continua acompanhando de perto e fiscalizando os serviços”, disse o secretário.

Osmar Dias destacou ainda que, após a conclusão da troca das luminárias, será iniciada uma segunda etapa do projeto, que prevê a ampliação da rede e instalação de novos postes em áreas que ainda não contam com iluminação pública. “Primeiro, a modernização. Depois, a gente entra com esses outros serviços extras, para atender as pessoas que ainda não têm poste na frente de casa”, completou.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos