Três Lagoas terá licitação de R$ 10 milhões para resolver falta de medicamentos, diz vereador

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de terça-feira (3), o vereador Mário Grespan usou a tribuna para falar sobre a falta de medicamentos nas unidades de saúde de Três Lagoas, um problema que, segundo ele, já se arrasta há alguns meses. O parlamentar relatou que tem sido procurado por diversos pacientes que enfrentam dificuldades para obter remédios nos postos de saúde.

“Algumas sessões atrás, eu já fui procurado por algumas pessoas a respeito da falta de alguns medicamentos em nossas unidades de saúde”, destacou Grespan.

Segundo o vereador, desde então ele vem buscando esclarecimentos junto à Secretaria Municipal de Saúde e ao prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia. “Na quinta-feira estive pessoalmente com o nosso prefeito, onde foi explicado para mim que, no próximo dia 9 de junho, será realizada uma licitação anual no valor de quase R$ 10 milhões”, informou.

De acordo com Grespan, a última licitação realizada na gestão anterior foi no valor de aproximadamente R$ 5 milhões. Contudo, o aumento da demanda, provocado principalmente pelo funcionamento do Hospital Regional, esgotou rapidamente os estoques.”Por que acabou? Por que terminaram esses medicamentos? Com o aumento de atendimento no Hospital Regional, diminuiu bastante esse medicamento nos postos. O paciente pega a receita no Hospital Regional e vai buscar o medicamento nos postos”, explicou.