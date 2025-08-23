Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

PPA

Três Lagoas terá mais de R$ 6,5 bilhões em investimentos até 2029

Arrecadação de Três Lagoas em 2026 deve chegar a R$ 1,48 bilhão

Ana Cristina Santos

Plano Plurianual de Três Lagoas prioriza saúde, infraestrutura e educação nos próximos quatro anos, segundo dados apresentados nesta semana
Plano Plurianual de Três Lagoas prioriza saúde, infraestrutura e educação nos próximos quatro anos, segundo dados apresentados nesta semana

A Prefeitura de Três Lagoas promoveu neta semana, audiência pública de apresentação do Plano Plurianual Participativo (PPA) 2026–2029. O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal e conduzido pela secretária de Finanças, Receita e Controle, Soyla Garcia, contou com a participação da população e detalhou as metas e investimentos que vão nortear as políticas públicas do município nos próximos quatro anos.

Três Lagoas, que hoje tem população estimada em 141.435 habitantes, 70.114 domicílios e 18.814 empresas ativas, deve receber investimentos que somam mais de R$ 6,5 bilhões até 2029. O PPA prevê programas estruturantes em áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, habitação e desenvolvimento econômico.

Prioridades
Durante a elaboração do plano, a prefeitura abriu consulta pública para colher sugestões da comunidade, tanto de forma online quanto em reuniões presenciais. Os resultados apontaram a saúde como principal prioridade para os anos de 2026 a 2028, seguida por infraestrutura e educação. Já em 2029, a educação aparece em primeiro lugar, seguida da saúde e da infraestrutura. Esporte e lazer, habitação, assistência social e desenvolvimento econômico também se destacaram entre as demandas da população.

Investimentos previstos:
Saúde: mais de R$ 1,7 bilhão ao longo do período, com foco na ampliação da atenção básica, renovação da frota do SAMU, ampliação da saúde bucal, investimentos na Clínica da Criança, assistência à mulher e expansão dos serviços de saúde mental e psicossocial.

Educação e Cultura: cerca de R$ 860 milhões, incluindo a construção de novos Centros de Educação Infantil, ampliação do atendimento em tempo integral, aquisição de equipamentos tecnológicos para escolas e criação da Fundação de Cultura.

Infraestrutura, Transporte e Trânsito: aproximadamente R$ 960 milhões, voltados para a meta de pavimentação de 100% das vias urbanas, ampliação da drenagem, modernização da iluminação pública, revitalização de parques e manutenção do transporte coletivo.

Notícias Relacionadas

Assistência Social: mais de R$ 260 milhões, com manutenção dos CRAS, fortalecimento de programas como Patrulha Mirim, Bombeiros do Amanhã e SCFV, além da ampliação do atendimento à primeira infância e às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia: cerca de R$ 64 milhões, destinados à criação do programa Cidade Empreendedora, regularização do Distrito Industrial, implantação do Poupatempo municipal e estudo para implantação de um Parque Tecnológico.

Meio Ambiente e Agronegócio: em torno de R$ 195 milhões, para ampliar programas de apoio à agricultura familiar, mecanização agrícola, coleta seletiva em toda a área urbana e implantação de políticas de proteção animal.

Perspectiva
A secretária Soyla Garcia destacou que o PPA foi elaborado de forma participativa, colocando o cidadão no centro das decisões. O plano também prevê estímulo ao empreendedorismo local, atração de novas empresas, inovação tecnológica e estratégias de sustentabilidade.

A receita municipal projetada para o período parte de R$ 1,48 bilhão em 2026, chegando a R$ 1,77 bilhão em 2029, o que reflete o crescimento econômico da cidade, impulsionado pelo setor industrial, de serviços e pelo agronegócio.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos