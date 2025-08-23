Três Lagoas terá mais de R$ 6,5 bilhões em investimentos até 2029

A Prefeitura de Três Lagoas promoveu neta semana, audiência pública de apresentação do Plano Plurianual Participativo (PPA) 2026–2029. O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal e conduzido pela secretária de Finanças, Receita e Controle, Soyla Garcia, contou com a participação da população e detalhou as metas e investimentos que vão nortear as políticas públicas do município nos próximos quatro anos.

Três Lagoas, que hoje tem população estimada em 141.435 habitantes, 70.114 domicílios e 18.814 empresas ativas, deve receber investimentos que somam mais de R$ 6,5 bilhões até 2029. O PPA prevê programas estruturantes em áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, habitação e desenvolvimento econômico.

Prioridades

Durante a elaboração do plano, a prefeitura abriu consulta pública para colher sugestões da comunidade, tanto de forma online quanto em reuniões presenciais. Os resultados apontaram a saúde como principal prioridade para os anos de 2026 a 2028, seguida por infraestrutura e educação. Já em 2029, a educação aparece em primeiro lugar, seguida da saúde e da infraestrutura. Esporte e lazer, habitação, assistência social e desenvolvimento econômico também se destacaram entre as demandas da população.

Investimentos previstos:

Saúde: mais de R$ 1,7 bilhão ao longo do período, com foco na ampliação da atenção básica, renovação da frota do SAMU, ampliação da saúde bucal, investimentos na Clínica da Criança, assistência à mulher e expansão dos serviços de saúde mental e psicossocial.

Educação e Cultura: cerca de R$ 860 milhões, incluindo a construção de novos Centros de Educação Infantil, ampliação do atendimento em tempo integral, aquisição de equipamentos tecnológicos para escolas e criação da Fundação de Cultura.

Infraestrutura, Transporte e Trânsito: aproximadamente R$ 960 milhões, voltados para a meta de pavimentação de 100% das vias urbanas, ampliação da drenagem, modernização da iluminação pública, revitalização de parques e manutenção do transporte coletivo.