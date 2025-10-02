Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Diversão

Três Lagoas terá manhã de brincadeiras na Lagoa Maior no sábado

Além das brincadeiras, o evento contará com apresentações musicais e show de palhaço, reforçando o caráter lúdico da ação

Pedro Tergolino

A Lagoa Maior será palco de uma programação especial com diversas atividades recreativas e culturais, totalmente gratuitas. Foto: Arquivo/RCN 67.
A Lagoa Maior será palco de uma programação especial com diversas atividades recreativas e culturais, totalmente gratuitas. Foto: Arquivo/RCN 67.

O sábado (5) será de diversão garantida para as crianças e suas famílias em Três Lagoas. A Lagoa Maior será palco de uma programação especial com diversas atividades recreativas e culturais, totalmente gratuitas.

Programação especial

De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, a iniciativa reúne várias secretarias da Prefeitura e marca o início do mês dedicado às crianças.

“As famílias podem aguardar uma manhã muito rica de brincadeiras. Teremos cabelo maluco, pintura facial, desenho livre, brinquedos infláveis, circuito de educação física, além de algodão-doce e picolé gratuitos para todas as crianças”, destacou.

Além das brincadeiras, o evento contará com apresentações musicais e show de palhaço, reforçando o caráter lúdico da ação.

Participação aberta

Não será necessário cadastro prévio. Basta comparecer e participar.

“Queremos que as crianças acreditem no poder da brincadeira, e que os pais também entrem nesse clima junto com elas”, completou a secretária.

