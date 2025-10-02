Três Lagoas terá manhã de brincadeiras na Lagoa Maior no sábado

O sábado (5) será de diversão garantida para as crianças e suas famílias em Três Lagoas. A Lagoa Maior será palco de uma programação especial com diversas atividades recreativas e culturais, totalmente gratuitas.

Programação especial

De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, a iniciativa reúne várias secretarias da Prefeitura e marca o início do mês dedicado às crianças.