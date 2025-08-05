Veículos de Comunicação
Três Lagoas terá nova escola municipal de tempo integral no bairro Montanini

Investimento superior a R$ 11 milhões vai garantir estrutura moderna para atender mais de 450 estudantes na região

Ana Cristina Santos

A obra representa a concretização de uma antiga reivindicação da comunidade local. Foto: Arquivo/RCN 67.

Uma nova Escola Municipal de Tempo Integral será construída no bairro Montanini, em Três Lagoas. A obra representa a concretização de uma antiga reivindicação da comunidade local.

Com investimento de mais de R$ 11 milhões, a futura Escola Municipal no Montanini será construída em uma área institucional do bairro. O projeto contempla 13 salas de aula com padrão FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), oferecendo estrutura completa para atender até 455 estudantes em tempo integral. A unidade seguirá as diretrizes do Programa Nacional de Tempo Integral, com jornada estendida de no mínimo sete horas diárias, integrando atividades pedagógicas, culturais e esportivas.

A construção já foi licitada e o processo eletrônico para seleção da empresa responsável pela obra está marcado para o dia 5 de agosto. O prazo previsto para a conclusão é de 420 dias.

Morador do bairro e pai de aluna da rede municipal, o professor Paulo Fernando comemorou o anúncio. “Minha filha estuda em outra escola, mas o acesso é difícil, a distância é ruim. Com essa nova escola aqui no bairro, vai ser muito mais fácil, mais prático para a nossa rotina de trabalho. E tem muita criança aqui no Montanini, a gente sempre vê as crianças brincando na rua”, comentou.

A nova escola faz parte de um conjunto de investimentos que a Secretaria Municipal de Educação tem realizado em Três Lagoas. Recentemente, foi entregue o Centro de Educação Infantil Mais Parque, construído em apenas seis meses e que já atende 140 crianças, com expectativa de chegar a 200 vagas. Além disso, já estão previstas a construção de mais dois centros de educação infantil e a ampliação da Escola Municipal Júlio Colino, que passará a oferecer 500 vagas.

