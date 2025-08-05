Três Lagoas terá nova escola municipal de tempo integral no bairro Montanini

Uma nova Escola Municipal de Tempo Integral será construída no bairro Montanini, em Três Lagoas. A obra representa a concretização de uma antiga reivindicação da comunidade local.

Com investimento de mais de R$ 11 milhões, a futura Escola Municipal no Montanini será construída em uma área institucional do bairro. O projeto contempla 13 salas de aula com padrão FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), oferecendo estrutura completa para atender até 455 estudantes em tempo integral. A unidade seguirá as diretrizes do Programa Nacional de Tempo Integral, com jornada estendida de no mínimo sete horas diárias, integrando atividades pedagógicas, culturais e esportivas.

A construção já foi licitada e o processo eletrônico para seleção da empresa responsável pela obra está marcado para o dia 5 de agosto. O prazo previsto para a conclusão é de 420 dias.