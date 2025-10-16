Três Lagoas terá queda nas temperaturas na próxima semana e mínima pode chegar a 14°C

Após dias de calor intenso e baixa umidade, a cidade de Três Lagoas deve registrar queda significativa nas temperaturas a partir de segunda-feira (20). A mudança no tempo será provocada pela chegada de uma frente fria vinda do Sudeste e pela atuação de uma massa de ar polar que deve atingir toda a Costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Frio fora de época

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o frio será atípico para o mês de outubro, com mínimas entre 14°C e 18°C e máximas que não devem ultrapassar os 27°C.

“Será uma temperatura baixa muito fora do comum para esta época do ano. Em Campo Grande, as mínimas devem ficar em torno de 16°C, e em cidades como Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, os termômetros podem marcar até 14°C”, explicou Abrahão.

O fenômeno deve durar até quarta-feira (22), quando as temperaturas voltam a subir gradualmente.

Chuvas e ventos fortes antecedem o frio

Antes da chegada da massa de ar frio, o fim de semana será marcado por pancadas de chuva intensas e ventos fortes em toda a região leste do Estado, incluindo os municípios de Paranaíba, Inocência, Bataguassu e Anaurilândia.