Três Lagoas terá queda nas temperaturas na próxima semana e mínima pode chegar a 14°C

Após dias de calor intenso e baixa umidade, a cidade de Três Lagoas deve registrar queda significativa nas temperaturas a partir de segunda-feira (20). A mudança no tempo será provocada pela chegada de uma frente fria vinda do Sudeste e pela atuação de uma massa de ar polar que deve atingir toda a Costa Leste de Mato Grosso do Sul.
Frio fora de época
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o frio será atípico para o mês de outubro, com mínimas entre 14°C e 18°C e máximas que não devem ultrapassar os 27°C.
“Será uma temperatura baixa muito fora do comum para esta época do ano. Em Campo Grande, as mínimas devem ficar em torno de 16°C, e em cidades como Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, os termômetros podem marcar até 14°C”, explicou Abrahão.
O fenômeno deve durar até quarta-feira (22), quando as temperaturas voltam a subir gradualmente.
Chuvas e ventos fortes antecedem o frio
Antes da chegada da massa de ar frio, o fim de semana será marcado por pancadas de chuva intensas e ventos fortes em toda a região leste do Estado, incluindo os municípios de Paranaíba, Inocência, Bataguassu e Anaurilândia.
“A presença de umidade combinada com as altas temperaturas deve provocar chuvas irregulares, principalmente no período da tarde. Após essas pancadas, o centro de alta pressão ganha força e derruba as temperaturas”, acrescentou o meteorologista.
Outubro seco em Mato Grosso do Sul
A primeira quinzena de outubro registrou baixo volume de chuvas em todo o Estado, reflexo do fenômeno La Niña, que altera o regime de precipitações no país.
“O esperado para o mês é entre 120 e 150 milímetros, mas dificilmente atingiremos essa média”, explicou Abrahão.
A previsão indica que, após o período frio, o calor retorna com força na última semana do mês, quando as temperaturas podem ultrapassar os 40°C entre os dias 27 e 30 de outubro.