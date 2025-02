Três Lagoas terá segunda UPA 24 horas para ampliar atendimento

A cidade de Três Lagoas contará com uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas no bairro Vila Nova. O anúncio foi feito pelo prefeito Cassiano Maia, que destacou a necessidade de descentralizar os atendimentos de emergência. Atualmente, a única UPA do município está localizada no bairro Vila Carioca, o que dificulta o acesso para moradores de regiões mais distantes, como a Zona Norte.

Segundo o prefeito, a expansão dos serviços de saúde acompanha o crescimento populacional da cidade. “Precisamos melhorar a logística do atendimento. Já temos uma UPA na região sul e agora estamos implantando uma nova unidade no bairro Vila Nova, que funcionará 24 horas para reduzir a demanda e agilizar os atendimentos”, afirmou.

A construção da segunda UPA é uma reivindicação antiga dos moradores, especialmente daqueles que vivem longe da unidade do Vila Carioca. O aposentado Aparecido Gabriel da Silva, morador do bairro Vila Nova, comemorou a novidade. “Tudo que melhora a vida da gente é bom. Hoje, quem mora aqui precisa atravessar a cidade para ser atendido. Essa nova UPA vai facilitar muito”, disse.