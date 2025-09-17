Três Lagoas terá teste de sistema nacional de alertas em celulares no dia 27 de setembro

No dia 27 de setembro, às 9h, todos os aparelhos celulares da cidade receberão uma notificação acompanhada de uma sirene de alerta. Mas calma: trata-se apenas de um teste do novo sistema nacional de prevenção a desastres, implantado pelo Governo Federal por meio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a Defesa Civil Municipal e Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

O sistema permite o envio de alertas diretamente para todos os celulares conectados a uma rede de telefonia, sem necessidade de cadastro prévio. Mesmo aparelhos sem plano de internet, em modo silencioso ou com a função “não perturbe” ativada, receberão a mensagem. O aviso ficará fixado na tela do celular por alguns segundos e será acompanhado por um som de alerta no mesmo período.

Além de Três Lagoas, as cidades de Campo Grande, Dourados e Corumbá também participarão do teste em Mato Grosso do Sul. Experiências semelhantes já acontecem em outros países. Quando houver risco real, o alerta informará locais seguros e orientações de como agir para preservar a segurança da população.