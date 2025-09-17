Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Notificação

Três Lagoas terá teste de sistema nacional de alertas em celulares no dia 27 de setembro

O sistema permite o envio de alertas diretamente para todos os celulares conectados a uma rede de telefonia, sem necessidade de cadastro prévio

Redação RCN67

Quando implantado em situações reais, o sistema permitirá que todos os celulares em áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil recebam alertas imediatos, garantindo mais tempo para que a população possa se proteger diante da iminência de um desastre. Foto: Arquivo.
Quando implantado em situações reais, o sistema permitirá que todos os celulares em áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil recebam alertas imediatos, garantindo mais tempo para que a população possa se proteger diante da iminência de um desastre. Foto: Arquivo.

No dia 27 de setembro, às 9h, todos os aparelhos celulares da cidade receberão uma notificação acompanhada de uma sirene de alerta. Mas calma: trata-se apenas de um teste do novo sistema nacional de prevenção a desastres, implantado pelo Governo Federal por meio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a Defesa Civil Municipal e Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

O sistema permite o envio de alertas diretamente para todos os celulares conectados a uma rede de telefonia, sem necessidade de cadastro prévio. Mesmo aparelhos sem plano de internet, em modo silencioso ou com a função “não perturbe” ativada, receberão a mensagem. O aviso ficará fixado na tela do celular por alguns segundos e será acompanhado por um som de alerta no mesmo período.

Além de Três Lagoas, as cidades de Campo Grande, Dourados e Corumbá também participarão do teste em Mato Grosso do Sul. Experiências semelhantes já acontecem em outros países. Quando houver risco real, o alerta informará locais seguros e orientações de como agir para preservar a segurança da população.

Notícias Relacionadas

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil, Lúcia Castro, os alertas enviados por SMS e WhatsApp continuarão ativos. A novidade é que, com o novo sistema, a mensagem aparece sobreposta a qualquer conteúdo em uso no celular, permanecendo visível até que o próprio usuário a feche.

Quando implantado em situações reais, o sistema permitirá que todos os celulares em áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil recebam alertas imediatos, garantindo mais tempo para que a população possa se proteger diante da iminência de um desastre.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos