Três Lagoas terá Wi-fi gratuito nas praças públicas

Até o momento, já foram contempladas com o serviço os seguintes locais: Praça da Vila Verde; Praça Maristela; Praça Santa Luzia; Praça Novo Oeste; Praça dos Atletas; Praça Nova Três Lagoas e a Praça do bairro Quinta da Lagoa.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está promovendo mais inclusão digital e conectividade à população com a implantação de rede Wi-Fi gratuita nas praças públicas do município.

Osmar Dutra, Guanabara, Ipês, Set Sul, Ipanema, Ferroviários, Campo de Futebol Arapuá, Montanini, Bela Vista da Lagoa, Expedicionários, Vila Piloto, Paranapungá, Americana, Acácia, Alvorada/JK, Ramez Tebet, Matriz, Tablado Lagoa, Orestinho e demais locais onde houver demanda identificada.

A execução do projeto é realizada pela Diretoria de Tecnologia da Informação (TI) da Semad. A conclusão do serviço será junto com as festividades dos 110 anos de Três Lagoas, celebrado no próximo dia 15 de junho.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas