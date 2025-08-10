Três-lagoense conclui pós-graduação em Harvard

O médico três-lagoense Dênis Aranha concluiu com destaque a pós-graduação em Melhoria dos Serviços de Saúde, voltada à Segurança e Qualidade, na Harvard Medical School, em Boston, nos Estados Unidos, considerada uma das universidades mais prestigiadas do mundo.

A cerimônia de encerramento do curso ocorreu no último dia 18 de julho. Na ocasião, Dênis foi escolhido orador da turma, composta por profissionais de diversos países, e emocionou os presentes ao destacar a importância da verdade como princípio essencial na liderança em saúde.

Entre mais de cem trabalhos apresentados, o estudo desenvolvido por ele no Instituto dos Rins de Campo Mourão, no Paraná, foi classificado entre os dez melhores. A pesquisa propõe melhorias no encaminhamento de pacientes das Unidades Básicas de Saúde para o atendimento em Nefrologia. A iniciativa terá continuidade por meio de uma parceria com o Centro Universitário Integrado, com o objetivo de avaliar o risco de doença renal em todos os pacientes com diabetes tipo 2 no município e região.