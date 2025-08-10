Veículos de Comunicação
Três-lagoense conclui pós-graduação em Harvard

Na ocasião, ele foi escolhido orador da turma, composta por profissionais de diversos países, e emocionou os presentes

Ana Cristina Santos

Médico Dênis Aranha em Harvard Medical School. Foto: Divulgação.
O médico três-lagoense Dênis Aranha concluiu com destaque a pós-graduação em Melhoria dos Serviços de Saúde, voltada à Segurança e Qualidade, na Harvard Medical School, em Boston, nos Estados Unidos, considerada uma das universidades mais prestigiadas do mundo.

A cerimônia de encerramento do curso ocorreu no último dia 18 de julho. Na ocasião, Dênis foi escolhido orador da turma, composta por profissionais de diversos países, e emocionou os presentes ao destacar a importância da verdade como princípio essencial na liderança em saúde.

Entre mais de cem trabalhos apresentados, o estudo desenvolvido por ele no Instituto dos Rins de Campo Mourão, no Paraná, foi classificado entre os dez melhores. A pesquisa propõe melhorias no encaminhamento de pacientes das Unidades Básicas de Saúde para o atendimento em Nefrologia. A iniciativa terá continuidade por meio de uma parceria com o Centro Universitário Integrado, com o objetivo de avaliar o risco de doença renal em todos os pacientes com diabetes tipo 2 no município e região.

Filho da professora doutora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Edima Aranha e de Gilberto Silva, Dênis Aranha é médico desde 1998, com especializações em Clínica Médica, Nefrologia e Geriatria. Também concluiu pós-graduação em Geriatria no Hospital Sírio-Libanês e MBA em Gestão Hospitalar.

Com sólida experiência clínica e administrativa, Dênis já atuou como diretor clínico do Instituto do Rim de Campo Mourão, diretor da Unimed Regional de Campo Mourão e diretor técnico do Hospital Unimed da cidade.

Orgulhoso de suas raízes em Três Lagoas, o médico leva o nome do município para o cenário internacional, reafirmando seu compromisso com a excelência nos serviços de saúde

