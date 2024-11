Três-lagoense de 14 anos vai jogar no Corinthians

Victor Ramos Pereira, de 14 anos, vai jogar no time de base do Corinthians e deve se apresentar no dia 29 deste mês.

O jovem três-lagoense impressionou os olheiros que acompanhavam um torneio disputado em Araçatuba (SP), ao marcar seis gols com a camisa do time da Sejuvel de Três Lagoas.