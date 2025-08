Três-lagoense é campeão Estadual de Muay Thai

O três-lagoense Raphael Teodoro Caldas Zeferino, de 17 anos, é campeão estadual de Muay Thai, na categoria 67 kg, disputada no dia 26 de julho, na cidade de São Gabriel do Oeste.

“São seis anos de muitos treinos, idas e vindas, e, neste ano, conversando com o mestre ‘Tatu’, decidi participar desta competição estadual. Fiquei bem nervoso, mas estava confiante, porque a equipe Tatu Fight Team me deu essa segurança, e o resultado foi muito bom”, explicou Raphael Teodoro.



Com a vitória, o jovem atleta se prepara para duas competições dificílimas, a Copa do Brasil, em setembro no Paraná e o Campeonato Brasileiro, em novembro, que será realizado no Rio Grande do Sul, colocando Três Lagoas em evidência no cenário nacional da modalidade. “Passado o nervoso estou confiante para essas duas competições e vou dar o meu melhor “, finalizou o atleta