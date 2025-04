Três-lagoense promove campanha para distribuir chocolates na Páscoa

Com o objetivo de proporcionar uma Páscoa mais doce para crianças em situação de vulnerabilidade, o morador de Três Lagoas, Wellington Ricardo — conhecido como Cascão — está promovendo mais uma edição de sua campanha solidária. A ação, que ocorre anualmente em datas como Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Mães e Natal, busca arrecadar chocolates para distribuição em comunidades carentes.

A principal meta de Cascão neste ano é atender as crianças da Vila Vicentina, além de outras que, segundo ele, “Deus coloca em seu coração”. Para viabilizar a compra dos chocolates, ele está vendendo uma rifa no valor de R$ 5, com brindes doados por amigos, incluindo uma leitoa, um liquidificador e um ventilador. O sorteio será realizado no dia 15 de maio.