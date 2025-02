Três-lagoenses aguardam na fila de espera por cirurgias há mais de um ano

Com o objetivo de atender às demandas da população, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, elaborou estratégias e prometeu reduzir as filas para cirurgias, consultas e exames na rede pública.

O plano prevê uma diminuição significativa no tempo de espera, segundo Maia, com efeitos visíveis já no próximo mês. “O ponto principal é reduzirmos as filas, não apenas para cirurgias, mas também para consultas e exames especializados. Fizemos um levantamento em parceria com o governo do Estado para viabilizar a redução nos primeiros 100 dias de governo”, afirmou Maia.

Atualmente, há pacientes que aguardam há mais de um ano por uma vaga para cirurgias e exames no município. “Estamos desenvolvendo estratégias para intensificar a realização de exames, consultas e cirurgias. Quem estiver aguardando, provavelmente será chamado. Vamos realizar mutirões para diminuir as filas de cirurgias urgentes e eletivas”, destacou.

A secretária de Saúde, Elaine Furio, informou que, apesar do município apresentar bons indicadores em comparação com outras cidades, há gargalos em especialidades como vascular e neurologia. Para melhorar o quadro, a secretaria aposta na ampliação dos atendimentos locais e em soluções como telemedicina e contratações específicas de especialistas.